Nebylo to osahávání, ale masáž, hájí se vedoucí, který spal se svěřenci v posteli

Podle státního zástupce obžalovaný Martin B. zneužil svůj post vedoucího šermířského spolku a od roku 2017 se nejméně ve čtyřech případech dopustil trestných činů, ať už znásilnění nebo přečinu ohrožování mravní výchovy, případně přečinu omezování osobní svobody.

Obžalovaný však tvrdí, že šlo pouze o masáže nohou. „U kluků jsem nemasturboval, neukájel jsem se, masáže nohou nepopírám,“ uvedl u soudu a na svou obranu pronesl i to, že mladí hoši nijak nedali najevo, že s jeho konáním nesouhlasí. Naopak tvrdil, že chlapci masáž chtěli.

Kluci, kterým tehdy bylo kolem 12 let, u obžalovaného přespávali, protože podle muže nechtěli jezdit po trénincích či vystoupeních domů a druhý den zase zpět. Nejdříve si ustlali na zemi, později jim ale jejich vedoucí nabídl, jestli si nechtějí lehnout k němu do postele, když ji má dost velkou. A tak se přesunuli tam. „Že bych jim cucal palce, to určitě ne,“ odmítl další z údajných provinění.

Podle obžaloby jednoho z chlapců omotal potravinářskou fólií, dalšího svázal lanem. „Myslím, že to byl jeho nápad, nepovažoval jsem ho v danou chvíli za špatný,“ řekl Martin B.

Soudce Michal Zámečník nicméně připomněl, že obžalovanému muži byly už v minulosti dány dvě šance na nápravu. Nejdříve dostal zákaz stýkat se s členy spolku mladšími 18 let, což ale porušil, a nedbal ani posléze udělené pokuty. I proto jej soud poslal do vazby. „Riziko, že by mohlo dojít k opakování trestné činnosti, tady je,“ poznamenal soudce.

Soudní líčení bude pokračovat ve středu výslechy svědků. Dva z chlapců také jako náhradu nemajetkové újmy požadují po muži celkem půl milionu korun.