Spotřební daň je smrt Moravy? Vinaři s Výborným si notovali, Stanjura chyběl

Cedule s těmito nápisy umístili do okolí kulturního domu ve Velkých Bílovicích i přímo do sálu, kde se akce konala. I když Výborný úsilí vinohradníků v boji proti zavedení této daně podpořil a sám zaujal stejný postoj, označil vzkazy za úplně zbytečnou střelbu do jejich vlastní nohy ze strany vinařů.

Podle něj jim v současné situaci nepomohou změnit negativní vnímání vinařského sektoru. „Nejde jen o jižní Moravu, ale o celou Českou republiku. Musíme lidi v Čechách včetně Prahy přesvědčit o hodnotě tuzemského vína i celého sektoru. I tam musíme o těchto věcech mluvit, tyto cedule tomu opravdu nepomohou,“ pokáral vinaře ministr.

Jinak si nicméně na úterním setkání vinaři s Výborným notovali v odmítavém postoji ke spotřební dani. Podle víkendového průzkumu Svazu vinařů s ní nesouhlasí naprostá většina, konkrétně 96 procent z oslovených víc než 500 subjektů.

Podle šéfa svazu Martina Chlada tím vysílají jasný signál. „Spotřební daň nezaplatí vinaři, ale spotřebitel z Česka. Nás učiní pouze nekonkurenceschopnými v evropském prostoru,“ upozornil Chlad s tím, že v ostatních vinařských zemích v Evropě se daň na tiché víno neplatí.

I když s návrhem spotřební daně musí přijít ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) jako správce daní, vinaři ho jako klíčového aktéra na hromadné setkání vůbec nepozvali. Na rozdíl od Výborného, který zdůraznil, že další kroky ohledně možného zdanění jsou nyní právě na Stanjurovi, nikoliv na něm samotném.

Se Stanjurou chtějí vinaři hovořit až následně. Už dřív se vyjádřil, že v době úspor není tato výjimka pro tiché víno jako jediný druh alkoholu obhajitelná. U šumivého se odvádí spotřební daň 23,40 koruny z každého litru. Stanjura návrh brzy předloží ve vládní pětikoalici. Věc chce uzavřít do konce května. Do rozpočtu by podle něj mohla ročně přinést jeden a půl až dvě miliardy korun. Původně se mluvilo zhruba až o čtyřech miliardách.

Politická pomoc z regionu

Na úterní setkání uspořádané ve Velkých Bílovicích, které jsou mimochodem největší vinařskou obcí v Česku, dorazilo několik stovek vinařů. Opakovaně zaznívalo, že ze strany veřejnosti panuje vůči vinařům negativní atmosféra kvůli jejich odmítání spotřební daně, což je potřeba změnit. Bez podpory a tlaku běžných lidí na politiky to přitom podle nich nepůjde. Právě komunikace s veřejností je pro Svaz vinařů jedním z hlavních úkolů pro nejbližší týdny.

Vinaři chtějí lobbovat i s pomocí regionálních politiků. Proti zavedení této daně se staví mnozí z nich včetně poslanců a senátorů, přičemž někteří kvůli tomu jdou i proti názoru vedení vlastní strany.

Jde například o znojemského senátora Tomáše Třetinu (TOP 09) nebo jeho břeclavského kolegu Rostislava Koštiala (ODS). Ten je sice také přímo vinařem, ale zároveň i spolustraníkem ministra Stanjury razícího zdanění tichého vína. Loni se stal jedním z nejhlasitějších a nejpilnějších politiků, kteří proti této dani vytrvale bojovali. „Neusněme na vavřínech, bojujme, pišme dopisy,“ burcoval tentokrát.

Podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) je celá debata už iracionální a mnozí politici konkrétní dopady a výnosy daně už vůbec neřeší. „Stalo se z toho politikum. Jde o to, zda převládne názor, že politicky je výhodnější spotřebku prosadit, protože některým politikům a stranám to pomůže, nebo ne,“ poznamenal lidovecký hejtman s tím, že věcné argumenty už nikoho nezajímají. Sám je od začátku úvah proti uvažovanému zdanění.

Lidovci byli loni na jaře těmi, kdo přijetí spotřební daně ve vládě zarazili. Jejich tehdejší ministr zemědělství Zdeněk Nekula to označil za svůj majstrštyk s tím, že by se jinak nemohl vrátit na Moravu. Jeho nástupce Výborný v posledních týdnech předvedl u stejného tématu lavírování. Zatímco nyní už zdanění jasně odmítá, ještě před dvěma týdny mluvil o tom, že KDU-ČSL není a priori proti. „Daň ale musí mít takové parametry, aby nepoškodila malé a střední vinaře a aby se minimalizovala byrokracie s tím spojená,“ řekl tehdy MF DNES.

„Hazard s celým vinařským sektorem“

Mezitím vinaře zasáhly mrazy. Na Moravě bude kvůli nim výnos nižší nejméně o čtvrtinu, v Čechách, kde jsou čtyři procenta registrovaných vinic v tuzemsku, škody dosahují 95 procent. Podobné škody vinaři nepamatují, po skončení chladného počasí je odhadli na víc než dvě miliardy. „S ohledem na nedávné mrazy považuji pokračování debaty o zavedení spotřební daně za hazard s celým vinařským sektorem,“ prohlásil na setkání s vinaři Výborný.

I přes rozsáhlé škody se zástupci vinařů shodli, že kompenzace za řádění mrazu požadovat nebudou. Dodali zároveň, že chtějí konec úvah o spotřební dani. Šéf jejich svazu Chlad po úterním setkání upozornil, že debata o zdanění vína se nemá vázat na mrazy a škody jimi způsobené. Ty podle něho pouze dokládají, jak je jejich obor zranitelný.

Proti odůvodňování nepřijetí spotřební daně kvůli mrazům se každopádně silně staví například bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). „Jednorázovou škodou zdůvodňovat nezavedení každoroční daňové povinnosti, to jsou hodně pokrytecké počty. Ještě bych pochopil, že se zákon schválí s účinností odloženou o rok, než se vinaři vzpamatují. Ale tady se křečovitě hledá důvod k zachování stavu,“ napsal na sociální síť X.

Návrh na zdanění tichého vína se v souvislosti s vládními úsporami objevil zhruba před rokem. I když od něj vláda nakonec couvla, od té doby se záležitost nikam moc neposunula a tato otázka zůstává dosud nevyřešená. Rozhřešení nepřinesla ani meziresortní pracovní skupina zabývající se jeho zavedením, kam patřili i zástupci vinařů. Sešla se asi čtyřikrát, k dohodě ovšem nedošlo. Výborný ji proto rozpustil.

Jak šel čas v diskusi o zdanění vína Loni na jaře se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mluvilo i o zdanění tzv. tichého vína sazbou 23,40 korun za litr jako u vín šumivých. Proti tomu se vymezili vinaři; označili to za administrativně náročné. Obávali se ztráty konkurenceschopnosti vůči levnému dovozu, přesunu některých vinařů do „šedé ekonomiky“ a krachu jiných. Poukázali na to, že stát by navíc vybral jen pár miliard, které rozpočet nespasí.

Svaz vinařů spustil petici proti zdanění (a zdražení) vína. Proti byli i politici z Jihomoravského kraje, zdůrazňující, že na vinařství jsou závislé i další obory. Vláda od spotřební daně couvla.

Na konci roku přišli vinaři s návrhem minimální ceny za obsah etanolu. V novém roce představili takzvanou road mapu pro budoucnost.

Krokem číslo jedna je novelizace vinařského zákona, se zavedením minimální prodejní ceny počítá od ledna 2026.