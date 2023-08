Při výletu po horách šéfka záchranářů přemýšlí, jak by tam dojela sanitka

„Po sportu cítí člověk takovou příjemnou únavu a ještě si vyčistí hlavu,“ popisuje Albrechtová v dalším dílu letního seriálu MF DNES s názvem Sem bych vás vzal, v němž jihomoravské osobnosti zvou čtenáře na svá oblíbená místa.

Z jižní Moravy má nejraději své rodné Břeclavsko, kde také působí jako lékařka ve výjezdu. Její srdcovkou je Janův hrad na okraji Lednicko-valtického areálu. K dalším místům, kam občas vyráží na výlety, patří letohrádek Portz Insel u Mikulova nebo vinné sklepy na Vrbici.

Zdejší region často projíždí na kole, a to buď sama, nebo s rodinou či přáteli. „Je tu poměrně rovinatý terén, tak není problém se vydat kamkoli. Moc ráda jezdím přes vinné sklepy ve Velkých Bílovicích ke kapličce na Hradišťku. Člověk se tam projede krásnou krajinou,“ popisuje. Jako místní dává při cyklistických výletech přednost cestičkám, které nejsou tolik známé.

„Když potřebuji vypnout, vyrážím například na Pálavu k Dívčím hradům. Ještě raději se ale vypravím na Vysočinu, kde postupně objevuji spoustu krásných cyklotras nebo pěších túr,“ popisuje ředitelka jihomoravských záchranářů, která má v oblibě i pěší turistiku.

Nejoblíbenější lokací, kam Hana Albrechtová jezdí odpočívat, jsou hory, a to jak v létě, tak v zimě. „Loni jsme s mladším synem a kamarádkou vyrazili na část Stezky Českem, která vede podél českých hranic. Absolvovali jsme přechod přes Bílé Karpaty, Javorníky a Beskydy. S batohem na zádech jsme ušli asi 260 kilometrů,“ popisuje Albrechtová svou pěší túru, kterou by chtěla v podobné míře letos zopakovat. Líbí se jí také ve slovenských Tatrách, kam se opakovaně vrací.

Ani při výletech v přírodě záchranářku její povolání neopouští. Své cesty po kraji má často spojené s různými zásahy. „Stává se mi, že když někam jedu, vzpomenu si na případy, které se na tom místě udály. To k naší práci patří. Jsou zásahy, které zkrátka nezapomenete,“ přibližuje. „Když chodím po horách, někdy podvědomě přemýšlím, jak by se člověk dostal dolů, kdyby se něco stalo. Nebo jak by se na místo dopravila záchranka,“ vysvětluje.

V zimě se mimo sjezdové lyžování, ať už v Česku, či Alpách, nadchla také pro skialpinismus, který se provozuje s lyžemi uzpůsobenými na výšlap kopce i sjezd. K jejím oblíbeným sportům patří rovněž golf, který čas od času jezdí hrát na hřiště do Slavkova u Brna. Na „green“ se už ale delší dobu nestihla vypravit.

K cestování patří také dobré jídlo a pití. Hana Albrechtová ho má spojené například s výletem na Dalešickou přehradu. „V dalešickém pivovaru jsem měla naposledy naprosto úžasnou kulajdu. Lepší jsem snad ještě neměla,“ říká s úsměvem. Ráda při cestách objevuje také kavárny s domácími produkty a rodinnou atmosférou. „Líbí se mi, když je z kavárny cítit, že do toho majitelé dali něco svého,“ dodává.