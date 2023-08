Delší uzavření kina Scala ohrožuje i festival Serial Killer, řeší stěhování

Šestý ročník Serial Killeru ohrožuje stavebně technický průzkum budovy, ve které kino Scala a Divadlo Bolka Polívky sídlí. Festival televizních a webových seriálů se má letos uskutečnit od 19. do 24. září, což je však na vodě, protože místo do konce srpna bude budova kina uzavřena oproti původnímu plánu právě až do konce září.

„Je to pro nás obrovská komplikace. Přijede minimálně sto zásadních zahraničních televizních profesionálů, a my v centru nemáme důstojné a technicky vyhovující prostory s takovou kapacitou pro hlavní premiéry těch největších televizí,“ stěžuje si zakladatelka a ředitelka festivalu Kamila Zlatušková.

Hrozba, že Scala zřejmě nebude k dispozici, ji zaskočila. „Jsem z toho velmi zklamaná. Pořád doufám v malý zázrak, že se Scala otevře, ale samozřejmě nejsem naivní,“ řekla Zlatušková, která se o prodloužení průzkumu dozvěděla v pátek.

Od té doby řeší, kde se festival uskuteční, a poohlíží se po náhradních prostorech. Momentálně má v záloze dvě místa.

„Pro úvodní a závěrečný večer máme rezervován Cabaret des Péchés na Dominikánském náměstí, to je sice moc hezké místo, ale s menší kapacitou. Jako prostor pro festivalové promítání máme domluvený hudební klub První patro, ten by měl být počtem míst dostačující. Za obě rezervace jsme moc rádi, ale samozřejmě Scala je Scala,“ krčí rameny ředitelka festivalu.

S městem stále jedná. „Samozřejmě to nějak zvládneme, ale je v sázce naše reputace i obraz města v očích zahraničních hostů. Pro nás je velmi důležité, aby se sem chtěli vracet. Nechceme, aby viděli nějaká provizoria,“ vysvětluje.

První etapa průzkumu v budově, v níž Scala a Divadlo Bolka Polívky sídlí, se prodlužuje kvůli žádosti statiků. Druhá etapa je naplánovaná na leden a únor příštího roku.

Komplikace s umístěním festivalu se nedotknou třídenní konference TV Days, která je jeho součástí. Ta se uskuteční od 20. do 22. září v Divadle na Orlí. Vystoupí na ní televizní profesionálové, z těch finských například šéf hrané tvorby veřejnoprávního finského vysílatele YLE Jarmo Lampela.