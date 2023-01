Devětaosmdesátiletý senior se řítil dálnicí v protisměru, ujel 22 kilometrů

Robin Komárek se vracel po dálnici D52 z pracovní konference domů do Rajhradu jižně od Brna, když se kolem kolem něj o půl druhé ráno v protisměrném pruhu přehnalo auto jedoucí vysokou rychlostí.

„V tu chvíli jsem si pomyslel, že je to opravdu velký průšvih. V minulosti už se mi totiž stalo, že mi člověk vjel do protisměru a došlo ke střetu. Takže vím, co to obnáší,“ líčí. Pojišťovací specialista proto neváhal a okamžitě vytočil linku 158.

Zároveň začal vozidlo jedoucí v protisměru sledovat. Když dojel na jeho úroveň, pokusil se upoutat řidičovu pozornost. „Mával jsem na něj i troubil, ale on vůbec nereagoval. Snažil jsem se ho proto předjet, blikat výstražnými světly, pustit mlhovku,“ přibližuje Komárek.

Nic z toho však dle jeho slov nezabíralo. „Tak jsem jel aspoň jeho rychlostí podélně s ním, abych případně odvrátil nějaký střet,“ dodává. Dle policie se zachoval příkladně a za své počínání dostal na Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje (KŘP JMK) dárek.

Devětaosmdesátiletý muž pravděpodobně špatně sjel z dálnice D1 a směrem na Mikulov tak pokračoval v protisměrném jízdním pásu. Policisté kromě Komárkova oznámení přijali i několik dalších, v nichž řidiči popisovali své obavy. „Vyděsil mě k smrti,“ řekla spolujezdkyně na jednom ze záznamů, když zmatený řidič minul její auto stokilometrovou rychlostí.

Právě díky Komárkovi, jenž byl ve spojení s operačním centrem, dokázali policisté nastavit síly a prostředky tak, že byli schopni na nebezpečnou jízdu rychle reagovat. „Nejprve se jej pokusilo zastavit dálniční oddělení Mikulova. Bohužel řidič byl nekontaktní, projel zátarasem a pokračoval dál směrem na Pohořelice,“ sděluje vedoucí Odboru dopravní služby KŘP JMK Jindřich Rybka.

Dezorientovaný řídil nové auto

Na dalším sjezdu se už hlídkám policistů z Pohořelic naštěstí podařilo muže zastavit, celkem však stihl ujet 22 kilometrů. „Senior byl dezorientovaný, vůbec prý netušil, že se jej někdo snažil zpomalit. Celou dobu si myslel, že jede po vedlejší silnici, která lemuje dálnici D52,“ odhaluje Rybka. Řidič odmítl převoz do nemocnice a následně si pro něj přijel přivolaný syn.

Na vině mohl být kromě zdravotního stavu muže i fakt, že jel v novém autě, které si ten den zakoupil v Praze. „V tuto chvíli případ řešíme jako přestupek. Rádi bychom, aby se nám ozvali všichni přítomní řidiči, ať můžeme danou situaci správně kvalifikovat,“ vyzývá policejní mluvčí Pavel Šváb.

Muži hrozí nejen pokuta pět až deset tisíc korun, ale i odebrání řidičského průkazu na šest až dvanáct měsíců a trestné body.

Zatímco v tomto případě si řidič svého pochybení nebyl vědom, starší žena, která minulé úterý omylem vjela do protisměru svitavské radiály poblíž brněnského hypermarketu Globus, okamžitě zastavila v odstavném pruhu a zavolala policii. Ta její postup označila za správné řešení nebezpečné situace.