Drama v mrazivé noci. Senior zkolaboval na vycházce, po procitnutí nevěděl, kde je

  14:32,  aktualizováno  14:32
Takhle si sobotní procházku kolem Novomlýnských nádrží starší muž zcela jistě nepředstavoval. Kousek od hráze se mu zamotala hlavu, omdlel a probral se až po několika hodinách do úplné tmy. Naneštěstí se ani nedokázal postavit, a tak musel na zemi v blátě jen čekat na záchranu.

Když muž zjistil, že nemůže vstát a nikdo není na blízku, aby mu pomohl, vzal do ruky svůj mobil a vytočil tísňovou linku. „Já tady můžu být tak čtyři hodiny, i víc, já nevím,“ odpovídal muž zmateně operátorovi.

Policistům dokázal v telefonátu jen popsat, odkud vyšel a kudy přibližně kráčel. Odhadoval, že může být někde u hráze. Policistům komplikovalo pátrání nejen mrazivá noc doprovázená sněžením, ale i fakt, že muž měl na telefonu zablokovanou SIM kartu. „Takže nebylo možné jednoduše provést jeho lokalizaci prostřednictvím mobilní sítě,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Vysílený senior ležel na podmáčené cestě. Policisté ukázali video z jeho objevení

Kvůli nepříznivému počasí nemohl ani odstartovat vrtulník s nočním viděním. Policisté proto mohli pátrat jen po zemi. „K orientaci v terénu pomáhala alespoň termovize, kterou byla vybavena hlídka z Pohořelic,“ doplnil Vala.

Po necelých třech hodinách se nakonec podařilo muže nalézt přibližně sedm kilometrů od místa, odkud původně vyšel. Bezmocně ležel na polní cestě u řeky. „Nic mě nebolí, akorát se nezvednu na nohy,“ popisoval policistům s tím, že už to i zkoušel, ale opět spadl.

Policisté podchlazeného seniora ihned zabalili do izotermické folie a z náročného terénu dopravili na místo, odkud si jej převzala přivolaná záchranná služba. „Ta muže následně převezla do nemocnice k dalšímu ošetření,“ dodal Vala.

