Je skvělé, jak Brno za poslední roky vzrostlo, chválí herečka Dancingerová

„Strašně ráda na jih Moravy jezdím, miluju to tam. Pořád se tam cítím líp než v Praze, kde je ale víc herecké práce. Morava je prostě doma. A Brno bylo první město, kde jsem se svobodně a dospěle pohybovala, na to nezapomenu,“ líčí herečka, která vystudovala brněnskou konzervatoř.

Byť se narodila ve Znojmě, byla tam jen párkrát, dětství totiž strávila v Moravském Krumlově. „Rodiče tam bydleli ještě dva roky zpátky, měli tam velký rodinný dům, kde jsme všichni vyrostli. Já v Krumlově chodila do školy, na zušku, do všech kroužků, v patnácti jsem odešla na intr do Brna,“ popisuje Dancingerová v dalším dílu letního seriálu Sem bych vás vzal, v němž jihomoravské osobnosti zvou čtenáře na svá oblíbená místa.

V Krumlově to úplně nežije, máte tam kam pozvat?

Úplně to nežije kulturně, ale okolí Krumlova jsem měla vždycky moc ráda, jsou tam různá oblíbená místečka, kam jsme s celou rodinou chodili na procházky. Jak se o některých místech říká, že to jsou díry, tak Krumlov je díra doslova, protože je ve velkém údolí. My bydleli nad ním, kousek od kapličky Floriánek. Konají se u ní poutě a je odtud krásný výhled na městečko, na okolí, na řeku Rokytnou. U řeky je Čertův kámen, ke kterému se váže pověst, stejně jako ke kapličce.

Povídejte.

Rytíř jel v bouři na koni, který se zastavil a odmítl pokračovat dál. Rytíř druhý den zjistil, že to bylo proto, že stál na útesu kopce, takže ho kůň zachránil – a od té doby tam stojí kaplička. Čertův kámen je zase veliký balvan, který byl prý shozen do údolí, a jsou na něm otisky, co vypadají jako kopyto. Často a rádi jsme tudy chodili i s dětmi ze školy.

V patnácti jste odešla do Brna na konzervatoř, kde už to kulturně žije, ale člověk je zase v tom věku chudý student…

Naopak, můj kulturní život hodně povyrostl! Měli jsme zadarmo všechna divadla, takže za dob studií asi nebylo v Brně představení, které bych neviděla. Tenkrát třeba vznikl BuranTeatr, který hrál na Stadionu a ještě předtím na půdě knihkupectví na České, to mě hodně bavilo. U konzervatoře jsou Lužánky, kde jsme trávili veškerý volný čas, a stejně tak v hospůdce, která se tehdy jmenovala Trio. Po večerech v ní hráli muzikanti ze školy a bylo tam fajn.

Kam dneska zajdete, když dorazíte na jih Moravy?

Rodiče i setru mám v Tišnově, který se mi líbí, ale nejvíc doma se cítím v Brně. Je skvělé, jak za poslední roky vzrostlo. Dřív jsme chodili do Super Panda Circus nebo Baru, který neexistuje. Naposledy jsem byla s kamarádkou v Elementu a tam jsme se strašně dobře poměly, byl to fajn večer. Taky miluju trhy na Zelňáku, tam a v okolních kavárničkách si ráda dávám snídaně. Na Brnu je úžasné, jak je všechno blízko a člověk není unaven přejížděním jako v Praze. A protože jsem bydlela na intru v Grohově ulici, tak když jdu Brnem, koukám, jak to tam vypadá. Nedávno jsem taky vzala syna a některé neteře na muzikál Matilda.

Žijete v Praze. Kam byste pozvala v hlavním městě?

Dneska už bydlím v Řevnicích za Prahou. Ale hraju v Činoherním klubu, kde to mám trochu jako domov, takže bych doporučila divadelní kavárnu ve Smečkách. A určitě nešlápnete vedle, když půjdete do Holešovic, na Letnou, do Břevnova, kde jsou krásné kavárny a restaurace.

Jak trávíte léto, máte dovolenou?

Konečně po dvou pracovních letech se mi povedlo mít měsíc v kuse volno. Takže mám nicnedělání. Ale je to náročné zas jinak, jedna akce navazuje na druhou, trávíme hodně času s rodinou. Zrovna když spolu mluvíme, ležím ve stanu na táboře u Písku, kam jsem přijela za synem. Jinak jsme byli u moře, týden v Českém Krumlově, kde můj muž (herec Marek Pospíchal – pozn. red.) hrál v představení na otáčivém hledišti, ještě pojedeme na chalupu a pak už začínám pracovat.

Novou povinností je pro vás role královny na hojně navštěvovaném znojemském vinobraní, kde se poprvé představíte už za měsíc. Těšíte se?

Hodlám si to užít. Doufám, že ze svých úkolů, co tam budu mít, nic nepokazím. Vinobraní jsem zažila asi dvakrát třikrát, tehdy byla královnou Jitka Schneiderová (herečka také původem ze Znojma – pozn. red.). Jsem zvědavá, ale těším se. Mám ráda jakoukoli komunikaci s Moravákama, vždycky mě příjemně překvapí, že je to jiné než v Čechách – větší otevřenost, vřelost, přímost je něco, co mi tam chybí. Na Moravě si ze sebe umějí lidé víc udělat srandu, je tady větší sebeironie. Na to já se moc těším!

Znojemské vinobraní Marta Dancingerová se letos stane jednou z tváří znojemského vinobraní. Jeho nejdůležitější součástí je průvod krále Jana Lucemburského, který více než třicet let vedl Václav Beran. Pro letošek předává režisérské žezlo Šárce Charvátové, dosavadní představitelce královny Elišky Přemyslovny. Právě tuto roli poprvé ztvární Dancingerová, která usedne vedle krále v podání Mirka Hraběte, dalšího herce původem ze Znojma. Do dob středověku vtáhnou i historická ležení, rytířské turnaje, ulička chudiny či inkviziční soud. Zazní legendární singly kapely Queen v podání celosvětově nejznámější tribute skupiny Queenie, vystoupí také Mirai, Aneta Langerová, Pokáč, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers nebo Vesna. Vinobraní se koná druhý zářijový víkend. Cena permanentky je do 31. srpna 650 Kč, na místě pak bude stát 750 Kč. Děti do 15 let budou mít vstup volný, stejně jako obyvatelé centra.