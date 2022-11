Lidé v Brně chtějí udržet nejstarší saunu, politiky přesvědčovali v županech

„Kolem nejstarší sauny se za více než 40 let existence vytvořila rozsáhlá komunita tvořící více než 300 lidí. Jedná se o silnou skupinu a komunitu, která se zrušením provozu může rozpadnout. Pro starší lidi to může znamenat roztrhání sociálních vazeb,“ řekla zastupitelům zástupkyně spolku Komunitní sauna Drobného Šárka Svobodová.

Cílem spolku je zvýšit apel na Brno, aby se co nejdříve vypsalo nabídkové řízení na provoz sauny a v podmínkách bylo, že nemusí rozhodovat jen cena, ale nájemcem může být i nekomerční subjekt, tedy saunaři.

„Přestože jsme podnikali kroky k uzavření nájemní smlouvy, požádala i jiná osoba, žádáme o politickou podporu. Nemůžeme být jako nekomerční subjekt konkurenceschopní komukoli jinému, kdo projevil zájem. Nabízíme osobní nasazení saunu opravit a rozvíjet tak naši spolkovou činnost nekomerčního charakteru,“ hlásili zastupitelům podporovatelé sauny.

Ještě na jaře měla komunita využívající saunu v zahradě brněnské Arnoldovy vily velkou naději, že její provoz se po nezbytné letní rekonstrukci obnoví na podzim a zůstane pak zachován i do dalších let. Původně byl objekt určený k demolici, proti tomu ale saunaři sepsali petici a vzbudili rozruch na jednání zastupitelů. Politici po jejich aktivitách rozhodnutí přehodnotili a saunu slíbili zachránit.

Navzdory tomu k opravě v létě nedošlo a zůstává zavřená. Nedávno navíc dělníci zjistili, že je kanalizace vedoucí pod objektem sauny nefunkční a potřebuje vyměnit, což se aktuálně děje.

Saunaři věří, že se podaří opravit kanalizaci tak, aby mohli zahájit sezonu opožděně alespoň v březnu příštího roku. Ještě předtím jsou připraveni provést nezbytné opravy, aby provoz odpovídal současným nárokům na užívání. „Pro nás je klíčové otevřít co nejdřív. Už dřív jsme řekli, že je důležité zachovat v maximální míře kontinuitu,“ uvedla Svobodová, která je povoláním historička architektury.

V komunitě jsou i devadesátiletí členové

Opravovaná Arnoldova vila, její zahrada připravovaná k rekonstrukci v příštím roce i objekt sauny spadají pod Muzeum města Brna. Podle jejího ředitele Zbyňka Šolce se může reálně stát, že se saunaři na místo vrátí až s otevřením zvelebené vily i zahrady v březnu 2024. „Všechny práce se musí synchronizovat,“ říká s tím, že k sauně by se nemělo chodit přes staveniště.

Dlouholetý nájemce objektu sauny Jiří Klaban ukončil činnost letos v dubnu. Zástupci komunity se obávají, že dvouleté přerušení provozu způsobí, že se někteří z nich k saunování už znovu nevrátí.

„Jsou mezi námi i devadesátiletí členové, pro které je sauna prospěšná zdravotně i mentálně. Celý týden se na ni těší, protože udělají něco pro své zdraví a zároveň se i setkají s přáteli. Zvláště pro ně má sauna obrovský přínos,“ vysvětluje Svobodová.

Komunita chce objekt provozovat za už dřív avizovaných podmínek. Do nutných oprav sauny plánuje vložit dohromady půl milionu korun výměnou za to, že se částka bude následně umořovat v nájmu po dobu pěti let. Založila proto spolek Komunitní sauna Drobného, s nímž se přihlásí do nabídkového řízení.

Na jeho vypsání ze strany magistrátního odboru kultury momentálně čeká. O provozování sauny se však zajímá i další uchazeč, jehož případné komerční nabídce nemůže komunita konkurovat, protože jejím záměrem není ziskové podnikání.

Saunaři proto apelují na politiky, aby při rozhodování mezi dvěma zájemci vybrali nabídku dlouholeté a početné komunity na úkor komerčního záměru. Dopisem kvůli tomu oslovili i brněnskou primátorku Markétu Vaňkovou (ODS). Jasný postoj v této věci nevyslovila.

„V současné době řešíme velmi špatný technický stav objektu sauny, v němž například není funkční kanalizace, a to, jestli je vůbec možné ho bez nějakých stavebních zásahů pronajmout. Jakmile bude jasný další postup, vypíšeme nabídkové řízení, kde budou stanovena kritéria pro hodnocení nabídek potenciálních nájemců,“ reagovala Vaňková na dotaz.

Sauna byla vybudována před téměř půlstoletím. Někteří tehdejší pomocníci jsou dodnes členy komunity. Objekt měl jít v současnosti k zemi, protože se s ním nepočítalo při revitalizaci zahrady vily. V plánu bylo nahradit jej budovou mimo jiné pro pořádání akcí.