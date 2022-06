Tornádem zničený domov pro seniory chce Hodonín, nový postaví v Rohatci

Odsouhlasilo to už tamější zastupitelstvo i to krajské a smlouva je těsně před podpisem.

„Nový dům budeme stavět podle posledních požadavků,“ říká krajský radní pro oblast investic Vladimír Šmerda (ODS). Budova S-centra totiž zdaleka neodpovídala potřebám lidí s demencí či nepohyblivých, o jaké se tady z velké části starali.

To se projevilo i při záchranných pracích v den tornáda, kdy záchranáři museli klienty vynášet v plachtách, protože úzkými dveřmi nemohli s kolečkovou postelí projet. Nevyhovující byly mnohdy i koupelny, kam byl problém imobilní pacienty dostat.

„S-centrum byl luxusní dům pro seniory, ale ne pro klienty, kteří vyžadují zvláštní péči,“ míní Šmerda s tím, že už před tornádem kraj zvažoval rozsáhlou rekonstrukci budovy, aby nárokům klientů ve špatném fyzickém stavu vyhovovala.

V Rohatci má na zelené louce vyrůst nová budova zhruba za 400 milionů korun. Přesné náklady odhalí až projektová dokumentace. Zařízení by mělo sloužit asi 130 klientům.

Výpadek S-centra ze sítě sociálních služeb kraj řeší i po stránce finanční. Od července spouští na Břeclavsku a Hodonínsku dotační program, který má podpořit zejména terénní péči. Patnácti miliony korun kraj podpoří služby, které umožní seniorům žít a dožít doma. Ostatně pro mnohé rodiny právě kvůli chybějícím lůžkům jiná možnost není.

„Dotační program se bude týkat pečovatelské služby a osobní asistence. Provozovatelé těchto služeb mohou peníze využít na mzdové náklady či provozní výdaje spojené s poskytováním té služby, a to i zpětně od začátku tohoto roku,“ uvedla radní pro sociální a rodinnou politiku Jana Leitnerová (Piráti).

Padlo trestní oznámení

Co bude s budovou tornádem poškozeného S-centra v Hodoníně, ještě není zcela jasné. A právě to je trnem v oku protikorupční organizaci Transparency International.

Vadí jí, že Jihomoravský kraj, vlastník S-centra, si ani po téměř roce nezajistil relevantní ekonomické analýzy, natož aby rozhodl, jak s budovou v hodnotě stovek milionů korun naloží.

To ale hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) odmítá. „Ve chvíli, kdy jsme se rozhodli, že budeme stavět nové S-centrum, začali jsme se bavit o tom, že bychom tuto budovu nabídli k prodeji. Měli jsme předběžnou tržní konzultaci, abychom věděli, zda vůbec bude o budovu nějaký zájemce a za jakým účelem. Poté se ale ozvalo město Hodonín, že by mělo o koupi zájem. Jednáme teď výhradně s Hodonínem,“ komentuje hejtman.

Jak říká, řeší se i možnost, že by město část S-centra zaplatilo díky směně za budovy, které má dnes kraj v nájmu. V bývalém domově pro seniory by pak mohly vzniknout například byty pro matky s dětmi.

Rabování? Vyvrátit ho má kontrola

Navzdory tomu podala Transparency International trestní oznámení. „Je pro nás zásadní otázka odpovědnosti za následné nakládání se stamilionovou veřejnou budovou, o jejíž osud kraj z nepochopitelných důvodů zcela ztratil zájem,“ uvedl právník Transparency International Jan Dupák.

Organizace se domnívá, že mohlo dojít ke spáchání trestných činů krádeže, zpronevěry či poškození cizí věci, ale i porušení povinnosti při správě cizího majetku nebo pojistnému podvodu.

Průběh vyklízení škod po tornádu podle ní připomínal spíše rabování. „Svědectví osob přítomných po zásahu tornáda vykreslují velice bizarní příběh. Působí to, jako by si všichni přítomní řekli, že cokoli v poničené oblasti je odepsané, a tudíž volně k dispozici. Na toto se rozhodně musí podívat orgány činné v trestním řízení,“ vysvětluje Dupák.

Kraj zatím policie k vyjádření nevyzvala. A je otázkou, jestli k tomu dojde. Podle hejtmana ale k žádnému rabování nedošlo.

„Spousta věcí je uskladněných, spousta se poskytla do domovů pro seniory, kam jsme klienty S-centra přemísťovali. Nechali jsme provést kontrolu, která právě teď probíhá. Všechno přepočítáme, zjistíme, v jakém je to stavu. Jestli tu policie vůbec bude šetřit, to je na nich,“ uvedl Grolich.