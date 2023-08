Rybář vylovil dvouapůlmetrového sumce, k rekordu mu chybělo pár centimetrů

Životní trofej se rybáři z Hrušovan nad Jevišovkou na Znojemsku povedlo v novomlýnské nádrži „zaháknout“ v pátek 18. srpna, kdy si zase vyrazil na sumce, protože jiné ryby už ani nechytá. Souboj s velikánem trval jen dvacet minut. „Už nějaké zkušenosti mám, tak jsem ho vytáhl úplně bez problémů. No, vlastně bez problémů… bylo to na hranici sil, ale žádné velké komplikace,“ směje se.

Lovil na klasickou trhačku, což je bójka ve vodě uvázaná napevno, k níž si přidává vlastní nástrahu. Že jde o velkou rybu, poznal prý hned při záseku. „Věděl jsem, že je to moje životní ryba. Ale že tak velká, to jsme zjistili, až když jsme si na ni posvítili čelovkou,“ popisuje.

S taháním mu pomáhal kamarád, původně stáli na větší ukotvené lodi, ale pak se přesunuli do menšího člunu kvůli lepší manipulaci. V hlavě mu tehdy bleskla i obava, že ryba někam „zajede“ a už to s ní nepůjde. „Trvalo, než jsem pochopil, že sumec souboj prohrál, že má málo sil. Pak už jsem byl jen šťastný, že tahám velkou trofej,“ vzpomíná Nehnevajsa.

Tak obří sumec může mít kolem třiceti čtyřiceti let, dožívá se klidně k padesáti. Že převážně noční dravec zase skončí ve vodě, bylo prý jasné hned. „To je priorita, takhle velká ryba se musí pouštět. Bohužel to však není pravidlo u všech rybářů. Když si někdo vezme menší na jídlo, tak proti tomu nic nemám, naopak, je to jedno z nejlepších mas. Ale takhle veliké ryby se nemají zabíjet,“ apeluje na všechny.

Na břeh ho nevezl, aby mu neublížil

Monstrózní trofeji lovci naměřili 251 centimetrů, vážit ji nechtěli, protože by se musela vytáhnout na břeh a mohli by jí ublížit. Každopádně dva a půl metru je pokoření pomyslné hranice, a to Nehnevajsovi naprosto stačí. Rekord z roku 1990 drží Štefan Šabo, který loví v Jaroslavicích na Znojemsku. Tehdy chytil rybu v délce 255 centimetrů.

„Vím i o větších chycených úlovcích, ty ale nebyly zdokumentované. O rekord mi nejde. Kdyby totiž jo, sumce vytáhnu na sucho a změřím tak, jak se má. A věřím, že by to ukázalo ještě o nějaký ten centimetr navíc. Ale mně stačí těch 250, což byla vysněná čára. To už jsou ty největší ryby. Těžko tohle překonám, a to je zase škoda,“ hlásí.

Na lov chodí skoro každý den, ale „jen“ v sezoně, která začíná v červnu a trvá zhruba tři měsíce. Rybaří od dětství, sumce má v hledáčku posledních patnáct let. „Ani nevím proč, nějak jsem se do té ryby zamiloval. Podobné souboje a adrenalin s jinou nezažijete, to je nepopsatelný zážitek daný její velikostí. Každý si myslí, že si jen někde sednu, ale já jsem rybařině obětoval úplně všechno. Kdybyste znala někoho z mého okolí, tak vám určitě potvrdí, že jsem úplný magor,“ směje se. „Ale proto se mi to taky asi povedlo,“ dodává Nehnevajsa.

Rozlehlý a mělký klenot

Revíry střídá, chytá na řece i jezerech, ale Nové Mlýny jsou prý bohaté, tamní voda jedna z nejvýživnějších. Jeho úlovek oceňují i experti. „Takového sumce jsem na Moravě dlouho neviděl. Nicméně tamní jezera jsou naprosto unikátní, nenapadá mě jiná voda v Česku, která je tak rozlehlá a přitom mělká. To znamená, že se velmi rychle prohřívá, je v ní mnohem víc potravy než jinde. Zkrátka rybářský klenot, minimálně ve střední Evropě,“ souhlasí Viktor Krus, redaktor webu InRybar.cz, který o parádním úlovku informoval jako první.

I rektor a šéf rybářského ústavu Mendelovy univerzity Jan Mareš potvrzuje, že novomlýnské nádrže jsou díky svému rybničnímu typu pro sumce, jenž je spíše teplomilné zvíře, v tomto ohledu příznivé.

„Dá se tak předpokládat, že se v nich pohybuje větší množství sumců přesahujících padesát kilogramů a také jedinci blížící se stokilogramové hmotnosti, tedy délce kolem dva a půl metru. Jedná se o dlouhověkou rybu, takže může dosáhnout opravdu zajímavé velikosti. Ryby totiž rostou celý život,“ líčí s tím, že sumec patří mezi největší sladkovodní „plavce“ vůbec a mimo české území byly uloveny i významně větší kousky.

Každopádně jak zdůrazňuje Krus, voda na jihomoravské Pálavě není ideální jen pro sumce, ale nacházejí se tam i naprosto rekordní kapři přes třicet kilogramů. A také třeba candáti. „Dravci tam takhle rostou proto, že se ve vodě daří bílé rybě, kterou oni loví,“ vysvětluje.

Nejnovější gigantický úlovek byl zážitkem nejen pro samotného rybáře, ale i znojemského fotografa Zdeňka Dvořáka, který má přitom na kontě třeba vítězství v Czech Press Photo. „Cvaknutí“ Nehnevajsova životního sumce označuje za jedno z nejzajímavějších focení vůbec. Měl na něj jen pár hodin, protože ryba se musela co nejdřív vrátit na svobodu. Když naložil svou techniku do malého motorového člunu a odjel několik set metrů od břehu na rybářskou základnu, necítil se prý nejlépe.

„Nádrž je mělká, ale ten pocit, že půjde loďka ke dnu a s tím i foťáky... Ale pak to přišlo. Vidět jednoho z největších českých sumců byl fakt zážitek. Majestátní ryba. A loučení s ní bylo plné emocí i pro mě jako diváka,“ přiznává.