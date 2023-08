Hodinové kolony na dálnici u Brna. Stavbaři začali s opravou prvního úseku

Déšť, kolony a i několik desítek minut dlouhé zdržení. Tak během úterka vypadala situace na dálnici D1 u Brna, kde začaly dlouho očekávané práce na rozšiřovaní extrémně vytíženého úseku mezi mimoúrovňovými křižovatkami Brno-centrum, kde se sjíždí na silnici I/52 na Vídeň, a Brno-jih u dálnice D2 na Bratislavu. Přestože se ranní špička obešla podle policistů bez větších problémů, od dopoledne si řidiči postáli v kolonách. „Je to marný boj, úsek je přetížen desítky let,“ posteskl si mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb.

Už patnáct minut po deváté hodině ranní se na opravovaném úseku porouchalo auto, které následně čekalo odtažení. Postupně tak narůstaly kolony až směrem k Vyškovu. Odstavené bylo auto i směrem na Brno, to však ještě před opravovanou částí. V 11 hodin už si přijíždějící od Prahy postáli dvacet minut. V tentýž čas navíc havarovalo před nájezdem na dálnici ve Vídeňské ze směru z Brna další vozidlo, na dálnici D2 poté silničáři upozorňovali na hrozící dopravní kolaps. Krátce po poledni na 193. kilometru do sebe i narazila auta, výraznější zranění však nikdo neutrpěl.

Nejkritičtější byla situace kolem 13. hodiny, kdy průjezd směrem na Prahu ucpala nehoda osobního auta na 194. kilometru u výjezdu na Brno. Řidiči zde stáli i hodinu v třináctikilometrové koloně. S delším zdržením se museli šoféři vypořádat i na silnici I/52 na ulici Vídeňská v Modřicích. Přesto se však podle policistů nejednalo o nic neobvyklého. „Nezaznamenali jsme nic fatálního, v průběhu dne tam byly nějaké drobné kolize, ale ty se podařilo záhy vyřešit,“ uvedl mluvčí jihomoravských policistů Bohumil Malášek.

Napřed kolony, pak zlepšení

Do roku 2025 se v 1,4 kilometru dlouhém úseku mezi 194. a 196. kilometrem řidiči dočkají rozšíření ze čtyř na šest pruhů, které bude stát více než miliardu korun. „Navýšení kapacity D1 v okolí Brna nutně potřebujeme, úsekem projede každý den téměř 80 000 vozidel. Rozšíření pomůže nejen těm, kteří jedou do Česka, ale ulehčí cesty i směrem na Bratislavu nebo Vídeň,“ řekl ministr dopravy Martin Krupka (ODS).

Do té doby však bude doprava vedena ve dvou pruzích v každém směru na jednom dálničním pásu, jak byli řidiči zvyklí při modernizaci dálnice z Prahy na Brno. Jedinou změnou budou širší provizorní pruhy a krátkodobá přestavba dopravního opatření, kdy se nelze vyhnout omezení do jednoho pruhu, převážně však v nočních hodinách mimo dopravní špičku. Rychlost bude poté omezena na 80 kilometrů v hodině. Stavba částečně uzavře nájezdové rampy na dálnici, neprůjezdný je nájezd z Vídeňské ulice ve směru na Ostravu nebo z Hněvkovského směrem na Prahu. Do správného směru se tak řidiči dostanou objížďkou.

Na tuto stavbu se dlouhodobě připravovali jak policisté a Ředitelství silnic a dálnic, tak další složky integrovaného záchranného systému a odtahové firmy. „Připravili jsme opatření, která mají za cíl v rámci možností v oblasti co nejplynulejší provoz na úseku dálnice, ale i na přilehlých silnicích, zřídili jsme i speciální kamerové dohledové centrum,“ sdělil šéf jihomoravských policistů Leoš Tržil.

Úkolem takového kamerového centra bude rychle řídit posílené policejní hlídky, které budou v úseku operovat. Denně jich totiž především na motorkách bude hlídkovat pět až šest. „Celkově jsme rozšířili dálniční oddělení v Chrlicích, aby tam byl dostatečný počet policistů pro řešení mimořádných událostí a regulaci provozu,“ uvedl Tržil.

Doprava je omezená díky stavebním pracem i v Brně. Omezení čeká řidiče u Tomkova náměstí nebo v Žabovřeské ulici, kde pokračuje stavba velkého městského okruhu. Právě dálnici D1 někteří řidiči volila jako alternativu k omezenému provozu v jižní části velkého městského okruhu. Komplikovanou situaci si uvědomuje i generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. „Věřím, že příští rok, až skončí Žabovřeská, Bauerova, Tomkovo náměstí, se bude žít lépe. Nicméně stále je potřeba dostavba dálniční sítě, aby se doprava rozptýlila. Neustálý růst dopravy se nezastaví,“ podotkl.