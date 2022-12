Jihomoravská města musela přiškrtit investice, plány jsou tak skromnější

1 Brno: sál, hala, okruh

Na rok 2023 má Brno naplánované výdaje 18,1 miliardy korun, což je nejvíc v historii. Na investice půjde skoro 30 procent rozpočtu, z nichž dvě miliardy „spolkne“ stavba nadzemní části Janáčkova kulturního centra a přes čtyři miliardy multifunkční hala na výstavišti. V dopravě se počítá s pracemi na Velkém městském okruhu u Tomkova náměstí a na Žabovřeské, s dokončením opravy Mendlova náměstí, prodloužením tramvajové tratě na Lesné, předprostorem Kounicova–Šumavská a přípravou modernizace železničního uzlu. Sportovce potěší dokončení 25metrového bazénu za Lužánkami a příprava areálu Anthropos. V Arnoldově vile vznikne Centrum dialogu, v plánu je i rekonstrukce vodojemů na Žlutém kopci.

2 Znojmo: krizový rozpočet

Znojmo pro příští rok sestavilo krizový rozpočet. „S ohledem na nejistý vývoj ekonomiky se musíme chovat zodpovědně, přesto počítáme s investicemi v řádu 300 milionů korun,“ oznamuje starostka Ivana Solařová (ANO). Největší investiční položkou zůstává dostavba krytého bazénu v Louce, na niž je vyhrazeno necelých 150 milionů korun. K významnějším investicím patří kompletní rekonstrukce zanedbávané Kollárovy ulice, další etapa opravy radniční věže, zateplení domu s pečovatelskou službou ve Vančurově ulici nebo nové vybavení pro skatepark. Přibudou nové parkovací plochy, konkrétně ve vnitrobloku na Horní České a v Příměticích u školního statku, dále bude upraven povrch odstavné plochy na nádraží, což dohromady znamená téměř 200 parkovacích míst.

Do návrhu rozpočtu se výrazně promítá rekordní nárůst cen energií. „Jen pro představu, abychom udrželi v provozu školy a školky a nemuseli omezovat dětem topení, nebo dokonce výuku, museli jsme jim a dalším příspěvkovým organizacím navýšit příspěvky přibližně o více než 100 milionů korun. Jen toto navýšení spolyká sedm procent rozpočtu,“ upozorňuje Solařová s tím, že město plánuje úsporná opatření na spotřebu energií.

Bývalý starosta Jakub Malačka (Naše Znojmo) kritizuje zejména rozpočtový schodek ve výši 368 milionů. „Na jeho úhradu se použije 312 milionů z běžných účtů, to jsou naspořené přebytky hospodaření za zhruba posledních šest let. Obávám se, že je město utrácí velmi rychle, což by nás mohlo doběhnout v dalších letech a zhoršit ekonomický rating města,“ varuje.

3 Břeclav: zimák i koupaliště

V Břeclavi mají naplánovaný schodkový rozpočet, jehož sestavování ovlivnilo zejména zdražení energií a zákonný růst platů zaměstnanců. Do rozvojových investic půjde něco přes 134 milionů korun. „Jsme v podstatě nuceni realizovat pouze ty investice, které budou podpořeny dotací,“ podotýká místostarosta Jakub Matuška (Mladí a neklidní). S podporou dotací se počítá při rekonstrukci Komenského nábřeží za 32 milionů, pokračování rekonstrukce zimního stadionu za 10 milionů, revitalizaci zámku za zhruba 5 milionů nebo u rekonstrukce městského koupaliště za stejnou částku. Investovat se bude i do energetických projektů ve veřejných budovách nebo regenerace bývalého cukrovaru. V plánu je rovněž podpora seniorského bydlení či pokračování revitalizace sídlišť.

4 Hodonín: tornádové opravy

Hodonín má na investice vyčleněno 355 milionů korun, z nichž zhruba 300 vloží do projektů, které už jsou rozjeté z letoška. Jde například o stavbu Domu přírody nebo rekonstrukci bytového domu Pastelky. Nejvíc peněz však půjde do oprav škod, které loni v červnu napáchalo tornádo. K těm patří oprava a zateplení Základní školy U Červených domků, stavba akvárií v zoo, oprava a modernizace sportovní haly či stavba nového útulku pro psy.

Na nové investice zbývá Hodonínu zhruba 50 milionů, které zatím zastupitelé do rozpočtu nezačlenili. Čekají totiž, jak dopadnou žádosti o dotace v rámci programu Živel. „Tornádové investice dnes v rozpočtu pokrýváme z vlastních prostředků. Pokud budeme vědět, že se nám podařilo získat dotace, tak se nám jejich část uvolní,“ vysvětluje ekonom města Marian Maňák. Na nové investice by v tu chvíli mohlo mít město až dvojnásobek.

5 Vyškov: rozšíření školky

Nedostatek míst v mateřských školách řeší ve Vyškově. Potíže s umísťováním dětí by se navíc mohly ještě znásobit s aktuálním rozvojem bytové výstavby ve městě. Nosnou investicí nového roku je proto rozšíření kapacit Mateřské školy Sochorova, kde mají vzniknout dvě plnohodnotné třídy se zázemím pro 48 dětí. V rozpočtu figuruje i léta diskutovaná oprava opěrné zdi na levém břehu řeky Hané ve zhruba padesátimetrové délce. „Stav zdi v ulici Závodí vykazuje nemalou míru opotřebení, v souběžné místní komunikaci se tvoří trhliny a zeď se naklání směrem do toku,“ říká starostka Karin Šulcová (ANO).

Významné sumy poputují také do areálu Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Vyškova. Do haly s technikou totiž zatéká a před ní se při dešti tvoří bahno, počítá se i s nákupem požárního auta. Dlouhodobým záměrem pak zůstává obnova Nového zámku. Pro nadcházející rok je v plánu čtyřmilionová rekonstrukce dešťové kanalizace včetně vybudování nádrže na zadržení vody ze střechy. Město také zaplatí poslední splátku za stavbu zimního stadionu ve výši 13,8 milionu.

6 Blansko: víra v dotace

Vyrovnaný rozpočet, v němž je na investice navrženo přes 121 milionů korun, schválili zastupitelé v Blansku. „Mezi nejvýznamnější akce patří dokončení budovy Zámek 2 v podzámčí, zastropení Palavského potoka, úprava parkování v Údolní ulici nebo dokončení regenerace vnitrobloku v ulici Poříčí,“ jmenuje starosta Jiří Crha (ODS) s tím, že v plánu je řada dalších investic, které jsou však vázány na zisk dotací. „Věřím, že v průběhu roku by se tak podíl investic z celkové částky mohl ještě zvýšit,“ hlásí. Dotací jsou podmíněné třeba investice do ulice Erbenova za 33 milionů nebo revitalizace rekreační oblasti Palava za 60 milionů korun.

7 Kraj: nové základny pro záchranáře

S příjmy ve výši 14,3 miliardy a výdaji 15,8 miliardy korun vkročí do roku 2023 Jihomoravský kraj. Nejvíc peněz vloží tradičně do dopravy, konkrétně 4,2 miliardy, na oblast vzdělávání je určeno téměř 1,3 miliardy, pro zdravotnictví se počítá s 852 miliony a například na sociální oblast má jít 747 milionů. Oblast životního prostředí pokrývá návrh rozpočtu téměř 156 miliony. Mezi největší investice patří výstavba výjezdových základen záchranářů v Kyjově, Slavkově u Brna, Veselí nad Moravou, Mikulově, Bučovicích a Boskovicích v celkové hodnotě 155 milionů korun. Rekonstrukce budovy Střední průmyslové školy chemické v Pionýrské ulici v Brně má stát 120 milionů, investiční příspěvek Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole Brno, Sokolská, na rekonstrukci fasády a střech činí 90 milionů.