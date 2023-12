Brno bude příští rok ještě rozkopanější. „Jinak se nic nezlepší,“ zní z města

Aktuální mrazivé počasí sice venkovním stavebním pracím příliš nepřeje, Brno ovšem i na základě průběhu mírných zim v minulých letech nedávno prodloužilo období, kdy je možné provádět výkopové práce.

Zatímco dosud přestávka trvala od začátku prosince až do konce února, nově je o měsíc kratší. Začne platit až 16. prosince a potrvá do 14. února. Podle brněnské koordinátorky dopravních staveb Vlasty Jágerové je totiž i požadavkem města, aby se v ulicích pracovalo co nejdéle.