Vítězka pekařské soutěže vyměnila troubu za šicí stroj a vyrábí roušky

„První den jich bylo asi sedmnáct, testovali jsme doma různé velikosti a střihy, protože dětem, ženám a mužům nesedí ty stejné,“ popisuje Burianová.

Teď jí s prací u šicího stroje pomáhají i děti, které hlavně připravují látku. Kusy ušitých ústenek už žena raději nepočítá. „Šiju hlavně pro lidi z blízkého okolí, z vesnice a pro příbuzné. Ale obracejí se na nás lidé i celé nemocnice ze vzdálenějších míst, teď aktuálně z Prahy. Nestíháme, ale snažíme se vyhovět co nejvíce lidem,“ přiznává.

Hotové roušky nechává na klice dveří v taškách se jmenovkami, do vzdálenějších míst je posílá poštou. „Ale tam se mi taky nechce chodit moc často, proto nejdřív našiju velkou zásobu a odešlu je zároveň,“ dodává Burianová.

Zásob má prý dost. Vždycky se ráda věnovala šití a ručním pracím. „Snad nebude potřeba ladit roušku s tričkem, zatím šiju z toho, co mám. Tedy ze zbytků starých látek či z povlečení. A když si náhodou na sociálních sítích postěžuju, že něco dochází, většinou hned druhý den u dveří najdu balíček. Takže pokračovat můžu dál,“ říká vděčně.

Lidem v okolí také radí, jak s rouškou správně zacházet. „Velmi důležité je nejen roušku nosit kdykoli, když jdeme ven, ale také ji po každém použití vyvařit. A dotýkat se pak snažím pouze gumiček nebo šňůrek,“ zdůrazňuje s tím, že i u ní na vesnici si už lidé roušky nosit zvykli.

„Jsem za to velmi ráda, je to opravdu to nejmenší, co proti šíření nákazy můžeme dělat,“ dodává.

Jako milovnice pečení místo nákupu v obchodě spoustu jídel připravuje doma. „To jsme dělali vždycky, ale teď by to s námi mohli zkusit i další lidé. Mouku a vodu má doma asi každý. Pečení je zábava, existuje spousta jednoduchých receptů. A tím, že se lidé do obchodu nevydají, se ani nevystaví riziku nákazy,“ soudí Burianová.

Už od pátku se lidé mohou zapojit do její další výzvy a připravit si domácí kvásek, z nějž pak zadělají chleba. „Nakrmte jím sebe a své nejbližší, pokud víte o někom, kdo nutně potřebuje pomoc, pomozte. Ale napřed se přesvědčte, že jste sami v pořádku. Ti, kteří potřebují pomoc, jsou totiž nejzranitelnější,“ upozorňuje.