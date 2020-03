Do MHD jenom s rouškou, hlásí v Brně. Ani tak se ale nechrání všichni

Když už musí Brňané vyjít z domu a využít hromadnou dopravu, musí si část obličeje zakrýt. S platností od půlnoci o tom v pondělí rozhodla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

„Ode úterý jsou cestující v MHD povinni mít zakrytá ústa a nos vhodnými ochrannými prostředky. Jsou jimi rouška, šátek a podobně. Děkuji všem za ohleduplnost,“ uvedla na svém facebookovém profilu Vaňková.



O novince informují cedule na každé tramvaji, autobusu i trolejbusu, také na zastávkách. Ve vozech se ozývá pravidelné hlášení.

Brno k opatření přistoupilo téměř okamžitě poté, co stejné nařízení vyhlásilo hlavní město Praha.



„Povedlo se nám v pondělí večer nahrát upozornění, které řidič pouští vždy, když zpozoruje nechráněného cestujícího. A zvuková stopa se automaticky spouští na vytipovaných zastávkách,“ informovala mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.



Někteří však nařízení i přesto nedodržují. Například na brněnských Vinohradech asi třetina cestujících žádnou ochranu neměla. „Vůbec jsem nevěděla, že je to povinné,“ ohradila se jedna z cestujících.

A třeba na Mendlově náměstí v centru Brna se dopravními prostředky dopoledne pohybovala asi čtvrtina lidí bez roušek či šátků.

Podle Tomaštíkové jde však o výjimečné případy. „Sami cestující nám posílají fotky těch, kteří roušku nemají. Vždy jim radíme, aby se osmělili a informovali své okolí,“ doplnila mluvčí.

A pozitivní ohlasy mají i brněnští strážníci, kteří si všímají, zda lidé opatření dodržují. „Lidé jsou vstřícní, chápaví a zodpovědní. Hlídky zaznamenaly už i případy, kdy jednotlivec roušku nebo šátek zapomněl doma, a tak se vydal pěšky,“ sdělil mluvčí strážníků Jakub Ghanem.



Strážníci mohou také řidičům a revizorům asistovat, pokud cestující budou odmítat ochranu použít. Napřed však musí být změna zavedena do přepravního řádu. Dopravní podnik však zdůrazňuje, že mu jde hlavně o bezpečí cestujících.

„Zatím nechceme nijak postihovat ty cestující, kteří toto pravidlo nedodrží. Věřím, že v dalších dnech už i tito jednotlivci budou vybaveni rouškou,“ doufá Tomaštíková.



O opatření nevěděli ani někteří řidiči

Naopak na náměstí 28. října jsou cestující vzorně vybaveni, podobně je tomu i na největším brněnském uzlu - tramvajové zastávce Hlavní nádraží.

VIDEO: Rychlá rouška z vlhčených ubrousků i látky. Vyrobte si ji doma Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

O nařízení však nevěděli ani někteří řidiči MHD. Stejně jako Miroslav Ondejčík, který jezdí pro brněnský dopravní podnik už 30 let. Nařízení ho samotného zaskočilo.



„Sám jsem ráno nastupoval bez ničeho, nemám ani šálu ani šátek, protože jsem o tom nevěděl. A myslím, že tak je na tom polovina řidičů, kteří šli do práce na ráno. Večer jsme šel spát brzy, kdy na intranetu ještě nic nebylo, a ráno jsme pospíchal, takže jsme se na něj nekoukal. I kvůli tomu bych nikoho z tramvaje nevyhazoval. Je to otázka prvního dne, než si to všichni uvědomí,“ poznamenal Ondejčík.



Tomaštíková k tomu řekla, že řidiči dopravních podniků jsou chráněni jednak oddělenou kabinou, ale také tím, že na nošení roušek budou myslet cestující. Navíc ti si u řidičů nekoupí žádnou z jízdenek.

„Kolegové, kteří zůstali doma, i ústřední dílny, šijí pro ostatní ve službě látkové roušky. A mezitím čekáme, až nám dorazí objednané tisíce ústenek,“ dodala Tomaštíková.



Opatrnější jsou lidé, kteří využívají regionální autobusy. Řidiči nejen, že je nepustí dovnitř předními dveřmi, ale také kontrolují, zda jsou cestující chráněni.

Na vybavenost rouškami i dostatečné rozestupy dbají i v potravinových prodejnách či nově otevřených galanteriích.