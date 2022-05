Policisté odmítli, že by bránili romským uprchlíkům vystoupit z vlaku

Jdu dneska v Brně na hlavní nádraží a před příjezdem vlaku na Prahu naběhne na perón asi 20 policajtů - měšťáci i státní, měšťáci mají s sebou dva psi. Vypadá to jako by lovili nějakého nebezpečného kriminálníka, vypadají fakt drsně. Když vlak přijede rozestaví se k jednotlivým dveřím vlaku a zabraňují vystoupit ukrajinským Romům. Samozřejmě na to kdo je Ukrajinec a kdo Rom nemají žádnou míru, tak to berou kluci od oka a zastaví tři nuzně vypadající rodiny - samé ženské a dět...i, které kempí v chodbičce u záchodů. "Brno je plné, " tvrdí jeden policajt zmatenou ruštinou a nechává je jet dál.