Řidiči ignorují oficiální objížďky. Zoufalí lidé si kvůli otřesům fotí domy

„Řidiči využijí přehledně značené objízdné trasy. Ve směru Brno - Znojmo pojedou přes Miroslav a Suchohrdly, v opačném směru přes Hevlín a Hrušovany nad Jevišovkou,“ avizovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lucie Trubelíková.

Jenže řidiči stanovené trasy nedodržují. Tu přes Hevlín běžně ignorují, protože je o dost delší.

„Jezdím denně do Brna. A při dnešních cenách by se mi to pořádně prodražilo,“ vysvětluje Ladislav Kleban ze Znojma. Stejně jako mnozí další tak volí tam i zpět cestu přes Suchohrdly, Těšetice, Prosiměřice a Práče.

A tam ze zhuštěné dopravy rozhodně radost nemají. „Silnice se dá přejít jen velmi těžko, náš jediný povolený přechod u zastávky autobusu řidiči takřka nereflektují,“ popisuje Radmila Veselá z obecního úřadu v Těšeticích.

Starostové pozorují nárůst o několik tisíc aut denně, a to včetně kamionů. „Otřesy jsou mnohem větší než dříve. Lidem, kteří se dotazovali na možné praskání domů, jsme doporučili nafotit si původní stav,“ přibližuje starosta Prosiměřic Jiří Lukeš (nez.) to, co doporučily takřka všechny dotčené radnice.

Jezdí se i po úzkých „okreskách“

Řidiči si navíc objížďku ulehčují i různými zkratkami po silnicích nižších tříd, a tak se dotkla i obcí, se kterými se na plánované objízdné trase vůbec nepočítalo. Na konci března měli starostové společnou videokonferenci.

Výstup z ní zaslali jako společný podnět ke změně rozhodnutí o uzavírce, objízdných trasách a dopravním značení. Otázkou je, co to změní.

„Výstavba nové I/53 začala a některé části již neexistují. Určitě nebude možné objížďky jakkoli měnit. Nezbývá než vydržet,“ míní ostatně starosta Lukeš. ŘSD jako investor také moc možností nemá. „Není v naší moci ani kompetenci ‚hlídat‘, zda řidiči objízdné trasy využívají,“ poukazuje mluvčí Trubelíková.

Vyjednaná třicítka se nedodržuje

Radnice se tak obracejí přímo na policejní dopravní inspektorát ve Znojmě. Podle referentky té hrušovanské Věry Vráblíkové mají slíbenou pomoc.

„Původně měla vést objízdná trasa přes naše město až v roce 2023 u druhé až čtvrté etapy stavby. Teprve nedávno jsme se dozvěděli, že se tak stane už letos. Spolu s ostatními obcemi jsme vyjednali snížení rychlosti alespoň na třicet kilometrů v hodině v rizikových místech. Požadavků k zajištění bezpečnosti jsme měli více, ale nebylo jim vyhověno,“ vysvětlovala občanům s tím, že město monitoruje provoz z kamerových záznamů.

Jenže omezení rychlosti na „třicítku“ málokdo dodržuje. „U nás měli policisté po dobu objížďky hlídku celkem dvakrát, z toho zastavovali jen osobní auta. Obrátili jsme se na ně, aby kontrolovali častěji, a odpověď byla taková, že to dělají,“ poukazuje Veselá z Těšetic s tím, že obci byl navíc ještě před začátkem objížďky zamítnut zpomalující semafor i značky „chodci“.

Uzavírky mají trvat do půlky prosince. Zmiňovaný zrekonstruovaný úsek naváže na dříve otevřený obchvat Lechovic. Jde jen o jednu z částí několikaleté přestavby silnice za 2,2 miliardy mezi Znojmem a Pohořelicemi, která dlouhodobě patří k nejnebezpečnějším na jižní Moravě. Na dalších 21 kilometrech trasy mají stavbaři začít pracovat příští rok, u těch se počítá s dokončením v roce 2025.