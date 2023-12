Zdrogovaný muž boural, nepřipoutaná žena zemřela. Mohli za to oba, řekl soud

K popsané situaci došlo v září 2021. Městský soud v Brně vynesl rozsudek loni, odvolal se proti němu jak Kain, tak rodina zesnulé. Obžalovaný se středečního jednání u Krajského soudu v Brně nezúčastnil, podle jeho obhájce se včas omluvil.

Zmocněnkyně rodiny zemřelé upozorňovala, že u prvního soudu chyběly důkazy, které by potvrzovaly, jak přesně k nehodě došlo. „Není to zcela jasné a nedokáže se přesně určit, jak to bylo,“ pronesla Alena Straubová.

Soud však prohlásil, že zemřelá byla natolik při vědomí, že si měla uvědomit všechna rizika ještě předtím, než sedla do auta. „Poškozená se spolupodílela na nehodě, jelikož nebyla připoutána a musela mít povědomí o tom, že řidič je pod vlivem drog,“ uvedl soudce Josef Teplý, podle něhož šlo o zavinění půl na půl. Žena po nehodě upadla do kómatu a zemřela sedm měsíců poté.

Kain neuvedl, v jakém vztahu se zemřelou byl, a nedokázal si přesně vzpomenout ani na to, kde přesně jeho spolujezdkyně v autě seděla, kam jeli nebo kde se v osudnou noc potkali. Za zabití a ohrožení pod vlivem návykové látky byl odsouzen na čtyři a půl roku, k tomu mu byl udělen šestiletý zákaz řízení.

Krajský soud tento verdikt potvrdil a zároveň zvýšil odškodné pro pozůstalé zemřelé ženy. Její nezletilé dceři má odsouzený vyplatit 245 tisíc korun, matce 28 tisíc a bratrovi 18 tisíc korun.

Za zabití chodkyně rok vězení

Vůči původnímu trestu se odvolal také řidič, který na konci loňského listopadu v Boskovicích nedal přednost chodkyni na přechodu a způsobil jí smrtelná zranění. Jízdu přitom nepřizpůsobil podmínkám na cestě a zároveň překročil povolenou rychlost.

Krajský soud roční trest vězení a sedmiletý zákaz řízení spolu s odškodněním ve výši 464 tisíc korun ve středu potvrdil. „Roční trest je v tomto případě průměrný až polehčující,“ oznámil Teplý.

Obžalovanému nepomohla vyjádřená lítost ani fakt, že podobná nehoda se mu přihodila poprvé. „Jezdíval jsem slušně a bez nehod. Je mi líto, že to takhle dopadlo,“ řekl řidič.