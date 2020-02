Běloruský řidič kamionu kličkoval po silnici, v krvi měl přes dvě promile

Po silnici I/53 se pohyboval opilý řidič bulharského kamionu ve středu kolem osmé hodiny večer.

„Na linku 158 zatelefonoval šofér jedoucí za ním, který nebezpečnou jízdu sledoval od Lechovic až do Znojma, kde se nám řidiče kamionu ve spolupráci se strážníky podařilo zastavit,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Cizinec s trvalým bydlištěm v Bělorusku si podle ní zpočátku příliš nepřipouštěl svůj prohřešek a měl snahu z místa odejít. Vážnost situace si zřejmě uvědomil, až když mu hlídka nasadila pouta.

Opilec potom putoval do policejní cely a v pátek soud rozhodl o jeho vzetí do vazby. Za ohrožení pod vlivem návykové látky může jít řidič až na tři roky do vězení.