Zkratka přes chodník i schody. Podívejte se, kudy jsou někteří řidiči schopni jet

Čára není zeď, jak s oblibou říkají někteří řidiči, co hazardují na silnicích. Pro některé není překážkou ani obrubník a chodník, nebo dokonce schody. Tudy všude si svou cestu zkracují i za rizika poškození vlastního auta motoristé v Břeclavi. Tamní strážníci ukázali záběry několika až neuvěřitelných případů.

Na videu je vidět chování čtyř šoférů, kteří si nelámou hlavu nad tím, kudy jet. Dva případy jsou z loňského roku, další dva už z letoška.

„První odvážlivec to vzal k Bille přes chodník s vysokým obrubníkem a další dva se nechtěli obtěžovat čekáním na zvednutí závory na parkovišti U Nemocnice,“ uvedla mluvčí břeclavských strážníků Lenka Rigó.

Všichni tři pak vše museli vysvětlovat strážníkům. Jaké pokuty dostali, mluvčí nesdělila. Pouze řekla, že jen výjimečně řeší takové události domluvou, v naprosté většině případů musí motoristé platit pokutu.

Třetí nejnovější příhoda je z minulého týdne. Jízdě tohoto řidiče v uličce pro pěší nezabránil ani zahrazovací sloupek, ani schody, na něž se dostal po krátké jízdě po cyklostezce.

Zahrazovací sloupek v uličce pro pěší je na zemi. Jestli jej nějak shodil řidič, nebo byl dole už dříve, mluvčí strážníků nevěděla.

Podle mluvčí je Břeclav poměrně specifická v tom, že přes město vede pouze jeden hlavní tah. Přes odlehčovací rameno Dyje totiž vede jen jeden frekventovaný most, ten se navíc aktuálně rekonstruuje a veškerá doprava musí jet velmi pomalu přes mostní provizorium. Někteří netrpěliví šoféři pak kvůli kolonám zkouší jet všude možně. „Podobné případy řešíme každý měsíc,“ dodala Rigó.

