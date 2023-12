Opilý řidič kličkoval po dálnici, polští kamioňáci mu sebrali klíčky od auta

10:10

Z pravého pruhu do levého, pak zase zpět nebo na druhou stranu do odstavného. Takto před polským kamionem v pondělí ráno kličkoval řidič osobního automobilu na dálnici D46 u Vyškova ve směru na Brno. Do nebezpečných situací tak dostával i další šoféry.