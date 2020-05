Kolem Ponávky vytvořili park, Brňané si tam odpočinou na lehátkách

„V místě bývalého parkoviště a výběhu pro psy vznikl při ulici Kalová nový park s množstvím zeleně. Při pracích jsme chtěli maximálně zachovat dřeviny podél toku. Ty byly doplněny dalšími stromy, keři a bylinami. Novou páteřní stezku mohou využívat pěší i cyklisté. Celkově stály úpravy prostoru 20,25 milionu korun,“ uvedl náměstek brněnské primátorky pro životní prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Práce na revitalizaci této části toku začaly v lednu loňského roku a skončily v prosinci. Dříve regulovaná a zčásti potrubím spoutaná říčka získala zase přírodní podobu a překlenuly ji tři lávky. Ty propojují blízké sídliště s komerčním areálem Svatopetrská.

Podél toku stavbaři vybudovali betonovou cestu a další mlatové stezky, které se kombinují s kamennou dlažbou. Přibyl i nový mobiliář a dřevěná lehátka rozmístěná po obvodu centrální louky.

Následovat by měly práce na dalších dvou etapách, které směřují od nového parku přes Hodonínskou ulici až ke Svratce, za přibližně 20 milionů korun. „Začít stavět bychom chtěli ještě letos v létě a projekčně se soustředíme na další dvě etapy, což je propojení pod Zvonařkou až po etapu na Špitálce, kde budou odstraněny ploty a vzniknou další schody až k řece.

Plány na oživení toku Ponávky, jež je původně starým náhonem spojujícím Svitavu a Svratku, sahají až do roku 2008, kdy vznikla studie na revitalizaci a město dokonce získalo evropskou dotaci. Nakonec se ale peníze nenašly a kolem řeky z plánů zbyly jen cedule se zajímavostmi, historií a obrázky, jak by mělo nábřeží vypadat.

Teprve loni se povedlo první etapu začít. Do projektu se zapojili i soukromí investoři, například společnost CTP, která v okolí staví a revitalizuje například areál Vlněny. Ta se ujala i etapy kolem komárovského Lidlu a řeší podjezd pod Zvonařkou.

U této etapy se počítá s úpravou koryta řeky včetně vytvoření malého mokřadu, dále s propojením území s ulicí Dornych pomocí lávky přes řeku a vytvořením rekreační plochy včetně dětského hřiště či grilovacího místa.

Naproti mokřadu by v linii koryta mělo být umístěno vyhlídkové molo a další pobytové schody. „Mysleli jsme, že začneme se stavbou už letos, ale vypadá to, že se to kvůli byrokracii nepovede,“ poznamenal Hladík.

Kromě Staré Ponávky se v rámci protipovodňových opatření plánují i další velké investice. Tou největší by mělo být oživení nábřeží řeky Svratky za zhruba 340 milionů korun, jehož součástí je i poslední projekt významného brněnského architekta Ivana Rullera.

Střídají se v něm živé části s kolonádou, stánky a „pobřežní“ kavárnou v blízkosti DRFG Areny v dolní části řeky s místy na slunění i koupání, cyklostezkami a inline dráhami a zadumanými meandry a mokřady na horním toku. A další úpravy za zhruba 300 milionů korun plánuje město kolem řeky Svitavy.