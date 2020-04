Roušky hubící koronavirus stále nejsou na trhu, firmu řeší inspekce

Ještě loni brněnského výrobce roušek, firmu Respilon, téměř nikdo neznal, pandemie koronaviru ji ale zviditelnila. Sama společnost se svými kroky pasovala do role „bojovníka proti zákeřnému viru“.

Už na konci ledna šéf společnosti Roman Zima prohlásil, že do šesti až osmi týdnů na trh dodá speciální roušky, které prý dokážou veškeré viry zahubit. Dosud však zůstalo jen u slibů, i když firma už v druhé polovině března spustila předprodej a od lidí inkasovala peníze za objednávky.

Unikátní roušky hubící viry firma od ledna jen slibuje a termín dodání neustále posouvá. Nejdříve na konec března, následně na polovinu dubna, ani teď však na trhu stále nic není a ještě nejspíš dlouho nebude.

„Když jsem o tom před časem mluvila, pravidla převozu byla nastavená jinak než dnes,“ hájí se spolumajitelka Respilonu Jana Zimová s tím, že se vše velmi rychle mění a je ovlivněné pandemií koronaviru, takže mají problém masky z Turecka, kde je vyrábí, vůbec vyvézt.

V polovině března majitelé firmy zároveň s oznámením předprodeje také mluvili o potížích, kdy jim roušky při dovozu nejdříve zabavili celníci v Rakousku. Měl to vyřešit dovoz speciálním kurýrem údajně domluveným s vládou, ale ani to se nestalo.

„Věříme, že dovoz je otázkou už jen velmi krátké doby,“ reagovala Zimová po Velikonocích, kdy masky v Česku stále nebyly.

Trpkou zkušenost má s Respilonem i ministerstvo zdravotnictví, které očekávalo, že od něj už teď v dubnu získá 400 tisíc kusů speciálních roušek. Nakonec ale resort objednávky zrušil.

„Důvodem odstoupení bylo jednak nedodání části podkladové dokumentace a taktéž nedodržení plánovaných termínů dodávky ze strany dodavatele,“ informovala mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Žádná objednávka na provedení zkoušky

Kdy budou roušky skutečně k dostání, není vůbec jasné. Dosud totiž ani neprochází potřebnými zkouškami bezpečnosti, aby mohly na český trh, na což mimo jiné ministerstvo upozorňuje. Tento fakt logicky oddaluje i termín dodání zboží zákazníkům, kteří si ho už koupili.

Zimová nejdříve slíbila, že jim na dočasnou dobu firma zašle zdarma alespoň jednorázové roušky, později společnost uvedla, že všem nejpozději tento týden vrátí peníze. Otázkou však je, zda svým slibům dostojí. Řada vyjádření Zimové se totiž rozchází se sdělením jiných institucí.

VIDEO: V Brně vyvíjejí novou roušku, která zabije koronavirus Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Spolumajitelka Respilonu mluví o tom, že je v kontaktu se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) nebo také Výzkumným ústavem bezpečnosti práce (VÚBP), aby od nich získala potřebná razítka pro prodej v Česku.

Prvně zmíněný ústav ale dává od výrobce z Brna ruce pryč s tím, že on žádné notifikace neprovádí. Druhý reagoval, že pro firmu sice v minulých dvou letech testy dělal, ale v současnosti nic takového neřeší.

„Se společností Respilon není výzkumný ústav v kontaktu, nemá od ní žádnou objednávku o provedení zkoušky ani nemá uzavřenu žádnou smlouvu,“ odmítl slova Zimové Jiří Tilhon, vedoucí oddělení zkušebnictví a certifikace VÚBP.

Standardně podle něj trvají zkoušky tři měsíce. I kdyby tak byly masky už dnes v Česku a v ústavu o nich věděli, nebudou k dostání dříve než v polovině léta.

Nedávno se kvůli certifikátům a testům do společnosti ostře pustil rektor brněnského Vysokého učení technického (VUT) Petr Štěpánek. Ten Respilon obvinil ze lží o certifkátech, které mají být jasným dokladem toho, že výrobky dokážou vše, co firma tvrdí.

„S radostí a hrdostí sleduji, jaký pocit sounáležitosti je mezi našimi lidmi, ale bohužel jsou i šmejdi. Některé firmy se chlubí tím, že něco vymyslely, že to VUT otestovalo, ale opak je pravdou. Píši o firmě Respilon,“ napsal rektor na Twitteru. Zároveň padla i plánovaná spolupráce obou institucí na jednom projektu.

Změněné výsledky testování

Štěpánek nehovoří o slibovaných maskách, které údajně viry hubí, ale vrací se k testům z roku 2014 a 2015, kdy firma Respilon ještě vůbec neexistovala. V té době Roman Zima podnikal prostřednictvím britské společnosti Redspeare&Co se sídlem v Londýně, která byla provázaná na Seychely a před třemi lety zanikla. Právě ta si testy na VUT zadala.

„Je tam sice propojení v osobě pana Zimy, ale už tehdy nám za to nikdo neposlal peníze. Nepovažuji za korektní, když za něco nezaplatím a jen předám do druhé firmy,“ prohlásil rektor VUT s tím, že nemůže ani zaručit, zda je to tentýž výrobek, který má dnes Respilon v nabídce.

Navíc podle něj ani produkt neprošel verifikovanými testy. „Jen jsme udělali to, co si zadali,“ doplnil.

Spolumajitelka Respilonu se ostře ohradila proti tomu, že by něco nezaplatili. Podle ní bylo všem na VUT jasné, jak se věci mají a že jde o stejný produkt. „Na webu jsme nikdy neměli testy z VUT uvedené mezi certifikáty,“ řekla s tím, že jde ze strany rektora jen o slovíčkaření. Větu, kde se psalo o tom, že byl výrobek testován a schválen laboratoří na VUT, už podle ní upravili.

Skutečnost je však poněkud jiná. V pondělí 20. dubna byl dokument VUT stále na webu společnosti zařazen v seznamu nazvaném Certifikace, notifikace či test reporty.

Podobný problém je i u certifikátů z amerického ústavu Nelson Labs. Laboratoř navíc na dotaz Ondřeje Jurečka, nezávislého IT architekta ze společnosti ED7 Czech, odpověděla, že v jednom ze dvou dokumentů z roku 2014 zveřejněných na webu Respilonu byly výsledky testování změněny, na což jako první upozornil server Hlídací pes.

Linka v Brně se zpožděním

Respilonem se v současnosti zabývá také Česká obchodní inspekce. Dorazily k ní už tři podněty, každý od někoho jiného. Pokud by se případně prokázala nekalá obchodní praktika, hrozí firmě až pětimilionová pokuta.

Na dotaz MF DNES přiznala společnost průtahy také u zřízení výrobní linky v Brně. Místo půlky května hovoří o polovině června. Opět to vysvětluje tím, že jsou kvůli pandemii problémy s dopravou potřebných zařízení.

Prostory k oznámené masivní výrobě 100 tisíc roušek denně firmě pronajala společnost Technologický park vlastněná Brnem. Město se také s Respilonem předběžně domluvilo na možných dodávkách.

„Nemáme ale žádný smluvní vztah ani jsme neuzavřeli žádné memorandum. Kdyby Brno uvažovalo o koupi jejich ochranných pomůcek, o certifikátech se necháme informovat,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Od Respilonu ještě před propuknutím pandemie získal brněnský magistrát podle Vaňkové 70 jednorázových roušek a chtěl jich více, protože s nimi byl spokojen. Objednávku na tisícovku dalších ale následně zrušil. „Firma měla dlouhé dodací lhůty,“ dodala primátorka.