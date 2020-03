U registru vozidel v Brně stály fronty. Lidé řeší prkotiny, reaguje vedoucí

Registr totiž zároveň zrušil i online rezervace, které si lidé vytvořili. O tom, že rezervace neplatí, přitom objednaným řidičům nedal vědět.

„Objednal jsem se bez problémů v pondělí na středu, u vstupu mi ale řekli, že rezervace neplatí. Místo abych potřebné věci vyřídil za deset minut, čekal jsem hodinu a půl ve frontě asi čtyřiceti lidí,“ popsal zkušenost z minulého týdne jeden z řidičů.

Nakonec vůbec nepochodil. „Vzdal jsem to půl hodiny před koncem úředních hodin, přede mnou bylo stále asi dvacet neodbavených lidí a uvnitř fungovaly dvě přepážky,“ uvedl řidič. Redakce iDNES.cz jeho jméno zná, na jeho přání jej však neuvádí.

Brněnský magistrát zrušil úřední hodiny mimo jiné ve dnech, které byly vyhrazeny pro autobazary a dealery registrující větší počet aut najednou. Tím ještě zpomalil odbavování běžných klientů.

„Jeden člověk byl uvnitř třeba půl hodiny a pak vyšel ven s několika páry značek,“ poznamenal nespokojený řidič.

Podle vedoucího brněnského Odboru dopravněsprávních činností Ladislava Prudila funguje registr vozidel a řidičů tak, jak nařídila vláda v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru.

„Na úřadě se má konat tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví zaměstnanců. Za těchto okolností nelze očekávat, že všechny ty, co nerespektují zákaz vycházení a přichází doslova s prkotinami, vpustíme do haly, budou se tu mačkat desítky osob a budou otevřeny všechny přepážky,“ konstatoval Prudil.

Co je a není neodkladné

Odvolává se rovněž na nařízení, že se mají vyřizovat jen neodkladné úřední záležitosti. „Prakticky jsem nenalezl, co by do této kategorie za registr mělo spadat,“ podotýká vedoucí.

Zmíněný řidič s tímto výkladem nesouhlasí. „Zrovna v době, kdy se řeší, že se nemá pokud možno jezdit MHD, mi vyzvednutí značky z depozitu přijde jako celkem opodstatněná věc,“ namítl.

Omezený počet otevřených přepážek vysvětluje brněnský magistrát tím, že kvůli ochraně zdraví rozdělil zaměstnance registru vozidel a řidičů do dvou skupin, které se vzájemně nepotkávají.

„Zatím nechceme přistoupit k tomu, abychom u vchodu do budovy posuzovali, co je a není neodkladné ve smyslu vládního nařízení. Snad nás k tomu veřejnost svým chováním nepřiměje,“ hlásí Prudil.

Elektronické objednávání je mimo provoz, ruší se i objednávky zadané před jeho zastavením. „Všichni takto postižení jsou obvoláváni,“ tvrdí Prudil. „Není to pravda, nikdo nevolal,“ oponuje však postižený řidič.

Brněnský registr je v provozu v pondělí a středu od 8 do 11 hodin. Například v Praze funguje pouze jeden den v týdnu.

„Z důvodů zabránění ohrožení zdraví zaměstnanců je řada úřadů a institucí pro veřejnost zcela uzavřena, uzavřena je i škodovka v Mladé Boleslavi, motor celé české ekonomiky. Nelze očekávat, že my budeme jednat nezákonně, tedy v rozporu s usnesením vlády,“ zdůraznil brněnský vedoucí.