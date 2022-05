V Brně mění požadavky na šéfa zoo. Chtějí mě vystrnadit, míní ten současný

V obou těchto případech potvrdili stávající vedení, Hovorka si ovšem myslí, že jej už představitelé města ve funkci nechtějí. Vychází z toho, že i když se do konkurzu přihlásil, komise dosud ani nezasedla.

„Kdyby mě tam chtěli, mohli mě už dávno vybrat. Nikdo z dalších asi sedmi zájemců totiž nesplňuje potřebná kritéria na tuto funkci,“ prohlásil.

Náměstka brněnské primátorky Petra Hladíka (KDU-ČSL) jeho slova překvapila, sám prý takové informace nemá. „Výběrová komise se nesešla, protože zvažujeme, že uděláme změnu ve fungování zoologické zahrady,“ poznamenal.

Touto změnou by mělo být, že ředitel už nemusí disponovat pedagogickým vzděláním nebo aspoň minimem, což je dnes kvůli činnosti brněnské zoo nutné. Podle Hladíka tím chtějí radní rozvolnit podmínky pro nového šéfa. „Jde o rozsah kandidátů,“ vysvětlil.

Zároveň by však pod tímto ředitelem fungoval ještě manažer, který by pedagogický titul měl a vedl by vzdělávací činnost. „Ale to tak nemůže být, protože nový ředitel bude jeho nadřízeným a de facto by vzdělávací středisko v zoo řídil, na což ale nemá pravomoc,“ namítá osmašedesátiletý Hovorka.

Ten tvrdí, že už nechce být ve funkci dalších šest let, ale klidně jen jeden až tři roky. Hlavně chce získat čas na to, aby zaučil svého nástupce. „Byl bych rád, aby to pokračovalo ve stejném duchu, aby nenastaly zmatky a zahradě to nijak neuškodilo,“ podotkl.