Bytů v Brně je k dispozici dost, kupců však málo. A ceny dál rostou

František Šudřich, ředitel společnosti Impera Styl, označuje uplynulých dvanáct měsíců za rok plný nervozity. „Developeři očekávali návrat poptávky, kupující zase vstřícný krok od České národní banky (ČNB). Ten se dostavil symbolicky až před vánočními svátky v podobě snížení základní úrokové sazby o čtvrtinu procentního bodu,“ připomíná.

Přestože v průběhu roku zůstávaly ceny prodaných bytů na přibližně stejné úrovni, v meziročním porovnání vykazují data sedmiprocentní zdražení. Hodnotí se totiž rozmezí až dvou let. „Na začátku roku 2022 se byty prodávaly levněji než nyní. Loni sice ceny spíše stagnovaly, v dlouhodobých datech přesto stále pozorujeme jejich růst,“ sděluje Šudřich.

Největší zájem byl loni u novostaveb o malometrážní jednotky, za garsonku zaplatili kupující v Brně průměrně přes 4,5 milionu korun. Následovaly dvoupokojové byty v průměru za 6,2 milionu. Nejvíc tradičně táhla městská část Brno-střed, kde se nacházel každý čtvrtý prodaný byt. Rostl zájem také o bydlení v Králově Poli, Židenicích nebo Brně-jih, nejdražší byty se pak nacházejí v Komíně.

V Brně se zdražuje nejrychleji

Nízký počet prodejů kontrastuje s tím, že současná situace na trhu zájemcům o nemovitosti přeje. Bytů je dostatek ve všech velikostech, v Brně mohou kupující vybírat z více než šedesátky developerských projektů. Aktuálně je k dispozici přes 1 650 volných bytů, což je o dvacet procent víc než před rokem.

Pro dlouhodobou stabilitu a udržení cenové hladiny je nicméně klíčový další přísun nového bydlení. „Odložená poptávka posledních dvou let může rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou rychle změnit. Je proto důležité nadále podporovat efektivní výstavbu pro zajištění dostatku bytů,“ upozorňuje Šudřich.

Tomu má letos napomoct několik připravovaných opatření. Od července například začne platit nový stavební zákon ulehčující povolovací procesy pro výstavbu. Vedení Brna na konci uplynulého roku také schválilo zřízení jednotného stavebního úřadu, který nahradí ty v jednotlivých městských částech. A připravuje se rovněž veřejné projednání upravené verze nového územního plánu, ta stávající totiž letos oslaví třicáté výročí.

Navzdory některým očekáváním neklesly v Brně ani ceny starších bytů, Šudřich u nich uvádí od začátku loňského roku zdražení o tři procenta na necelých 92 tisíc korun za metr. Zároveň ovšem klesla jejich nabídka.

Podle analýzy společnosti FérMakléři.cz, která spolupracuje s více než 100 realitními agenty napříč republikou, ceny starších bytů rostly nejvíc právě v Brně – mezikvartálně dokonce o šest procent. „Pro celý rok 2024 očekáváme pokračování trendu. Ceny budou pravděpodobně mírně růst v řádech jednotek procent, případně stagnovat. Plošné zlevňování moc neočekáváme,“ avizuje jednatel společnosti Lumír Kunz.

Pomůže nižší sazba?

Zdražily také nájmy. Nejvíc opět v Brně, a to od dvou do devíti procent. Na cenách se podepisují vyšší náklady kvůli inflaci a energiím, zároveň jde nahoru i poptávka.

„Lidé mají zájem o vlastní bydlení, ale je otázka, nakolik si ho mohou dovolit. A někde bydlet musí. Proto se logicky zvyšuje poptávka po nájmech a tento trend bude prakticky jistě pokračovat. Výstavba nových bytů je nedostatečná a vytváří tlak jak na růst ceny bytů, tak na růst ceny nájmů,“ přibližuje David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance.

Trh s bydlením v posledních letech vedle vysokých pořizovacích cen výrazně přibrzdily také vysoké sazby hypoték. Zatímco Eim příliš nevěří, že ČNB sníží sazby pod čtyři procenta, hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda to vidí optimističtěji. „Do konce tohoto roku by nejlevnější hypotéky mohly při dané fixaci mít úrok pod třemi procenty. To je úroveň, kdy se začíná hypotéka vyplácet před bydlením v nájmu. S poklesem sazeb hypoték proto lze očekávat zesílení zájmu o nákup nemovitostí a poměrně silný tlak na růst jejich cen,“ míní.

Podle marketingového ředitele Reality.iDNES.cz Jiřího Knechtla však není potřeba poptávku příliš oživovat. „Nižší sazby sice budou hezké, ale pokud se zvedne poptávka tak, jak všichni čekají, povede to jen k dalšímu zdražování nemovitostí. Jednoduše proto, že se jich na trh nedostává – a dostávat zatím ani nebude – tolik, aby uspokojily poptávku,“ vysvětluje.

Pokud se však někteří lidé toužící po vlastním bydlení rozhodnou pro hypotéku místo nájmu, mohla by poptávka po nájmech klesnout, čímž by se zpomalilo tempo jejich zdražování.