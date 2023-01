Vědci poslali do vesmíru řasy, astronautům mohou pomoci s čištěním vody

Ve výšce pětatřiceti kilometrů zůstala sonda s desítkami vzorků mikrořas přibližně jednu hodinu. Působila na ně kosmická radiace, UV záření i změna teploty.

„Cestu do vesmíru nepřežilo zhruba pět procent vzorků, což považujeme za dobrý výsledek,“ popsala nyní Katarína Molnárová z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity experiment, který se uskutečnil loni na podzim.

Vědci v laboratoři přeživší řasy kultivovali a část z nich zmrazili pro další bádání. Po dvou týdnech jejich kultivace, tedy pěstování v laboratorních podmínkách, se zaměřili na analýzu. Molnárovou překvapilo, že se i po čtrnácti dnech vzorky stále z pobytu ve stratosféře „vzpamatovávaly“.

„I takto krátké vystavení vesmírným podmínkám dokázalo mikrořasy poznamenat na několik generací,“ upozornila Molnárová.

Nyní mají odborníci v plánu zaměřit se ještě na molekulární studie a izolaci RNA, tedy kyseliny ribonukleové, která je zodpovědná za přenos informací z úrovně nukleových kyselin do proteinů.

Kyslík z řas by mohl napomoct čištění vody nebo být základem výroby biopaliva. Na vývoji mikrořas „s umělou inteligencí“ ostatně už vědci pracují. Řasy učí reagovat na specifické podněty.

„Na povrch mikrořasy chci navázat specifický receptor, díky kterému by organismus dokázal reagovat na vybrané látky ve vodě,“ řekla členka týmu z Ústavu chemie a biochemie Denisa Debnárová.

Výzkumnice Molnárová by se chtěla věnovat i odbourávání toxických látek právě s pomocí mikrořas. Půda na Marsu totiž obsahuje velké množství perchlorátů, tedy solí, které způsobují poruchy štítné žlázy. Při pěstování na takové půdě se soli dostanou do těla rostliny. Pro astronauty by konzumace těchto plodin představovala zdravotní riziko. Za pomoci mikrořas by bylo teoreticky možné nebezpečné perchloráty odbourat.

Vědci už plánují i další výzkumy, kterými by mohli na nové poznatky navázat. Možností je vytvoření katalogu, který by obsahoval shrnutí toho, jak jednotlivé druhy mikrořas reagují na vesmírné podmínky.

Chtějí vyšlechtit dokonalou vesmírnou řasu

„Popsali bychom, že například jistý druh produkuje velké množství lipidů, takže je možné ho používat na výrobu biopaliva. Jiný zase produkuje silný antioxidant, takže bude vhodným doplňkem stravy astronautů,“ dodala vědkyně.

V budoucnu by výzkumníci rovněž chtěli využít genové inženýrství a vyšlechtit v uvozovkách dokonalou vesmírnou řasu. „Když budeme vědět, za co je zodpovědný konkrétní gen, můžeme ho dále upravit tak, aby vesmírná řasa například produkovala ještě víc lipidů nebo antioxidantů,“ dodala Molnárová.

Na mikrořasách je podle slov Molnárové skvělé, že mají hned několik využití. „Lidé znají chlorellu, která se používá jako doplněk stravy a obsahuje proteiny, vitaminy, antioxidanty a další prospěšné látky. Ve vesmíru se ale nabízí možností mnohem víc,“ přiblížila.

Podle ní by se nemělo zapomínat právě ani na využití těchto mikroorganismů coby doplňků stravy. Chlorella přitom zahrnuje asi 100 druhů a lidé si je mohou zakoupit ve formě tablet, kapslí či prášku.