Lidem vadil štěkot a alkohol v psím výběhu, radnice ho nechala uzavřít

Petice se týká jedné konkrétní skupiny pejskařů, jejichž chování lidem vadí. „Ve výběhu tráví každý den odpoledne několik hodin. Svých psů si nevšímají, a aby je zabavili, dávají jim na hraní míč na ragby. Psi se ho snaží chytnout a u toho soustavně štěkají. Za touto skupinou do výběhu chodí další lidé bez psů, kteří tam pijí alkohol a nechávají tam nepořádek. Byla jsem tam osobně a zkoušela jim domluvit. Prosila jsem je o ohleduplnost. Arogantně mě poslali do patřičných míst s tím, že když se jejich chování někomu nelíbí, může se odstěhovat,“ poukázala Jana Šťastná, místostarostka Židenic, která petici nespokojených obyvatel převzala.

Rozhodnutí výběh uzavřít veřejnost ze Staré osady rozděluje. Zatímco pejskaři se bouří, obyvatelé protějšího bytového domu ho chválí. „To, že to tu zavřeli, je moc dobře. Lidé tam dělali strašný hluk i s těmi psy. Pili tam alkohol a psy nechávali štěkat třeba i dvě hodiny,“ popsal své zážitky pětašedesátiletý muž, žijící ve zmíněné bytovce.

To, že se v přilehlém parku pohybují opilí lidé, přitom není pro Starou osadu novinkou. Brněnští strážníci z tohoto důvodu místo pečlivě hlídají. „Stará osada je místem, kterému věnujeme zvláštní pozornost. Do konce minulého týdne sem strážníci z místní služebny mířili třikrát až čtyřikrát denně na cílené kontroly. Po pátečním jednání s vedením městské části se frekvence navýšila až na šest kontrol. Navíc jim v tomto smyslu sekundují i kolegové z pořádkové jednotky, která působí v celém Brně,“ vysvětlil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Vzdor kontrolám a snaze o nastolení pořádku však trpělivost místních přetekla. Uzavření výběhu se přitom dotkne i ukázněných pejskařů, kteří výběh na Staré osadě využívají nepravidelně. „Když si jdu nakoupit, vezmu pejska do výběhu, aby se tu s druhými seznámil a pobavil. Podle mě ten hluk tak daleko slyšet není. Psi zkrátka štěkají, to je normální. Pokud ten hluk ale dělají lidé, tak za to ti psi přece nemohou,“ zlobila se pejskařka bydlící poblíž.

Vstup do výběhu z obou stran radnice nechala opatřit řetězem, který však na jedné z bran někdo již dvakrát odstranil, stejně jako informační cedule. „Výběh nechceme uzavřít trvale. Pokud se neujme toto varování, je možné, že z něho odstraníme lavičky. Chystáme také úpravu provozního řádu tak, aby do něj nebylo možné ani vnášet alkohol,“ doplnila místostarostka Šťastná.

Výběh bude zatím uzavřen do 10. prosince. Tuto dobu městská část využije k obnovení trávníku uvnitř oploceného prostranství.