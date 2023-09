Po kolena ve vodě. Boskovicemi se opět valila voda, kanalizace nestíhala

Tak prudký liják, který vydržel hodinu a půl, dvanáctitisícové Boskovice dlouho nezažily. Voda se valila po ulicích a vytvořila se - už tradiční - laguna na hlavním tahu přes město.

Letos to ostatně nebylo poprvé. Už před pár měsíci, kdy prudčeji pršelo, ani ne tak dlouho jako ve středu, byla silnice zatopená.

„Když trochu více zaprší, tak to u nás v ulici plave. Včera bylo vytopeno několik sousedů v okolí, my jsme měli naštěstí vodu jen v průjezdu, do obytné části se nám voda nedostala,“ popsala středeční mimořádný liják Veronika Roudná, která poblíž bydlí.

Boskovická starostka Jana Syrovátková (nez.) si opakovaný problém na hlavní silnici ve městě uvědomuje. „Zrovna před týdnem jsem toto téma otevřela na jednání s vodárnami. Chtěla bych oprášit starší projekt, který se v minulosti řešil, ale už nerealizoval,“ uvedla.

Vodárenská akciová společnost vlastnicky propojená se Svazkem vodovodů a kanalizací okresu Blansko, které se o správu a údržbu vodovodů a kanalizací dělí, přiznává problémy.

„V daném místě by bylo dlouhodobým řešením zkapacitnění dolní části Boskovického potoka, což je však velmi složité a investičně nákladné řešení. Jednalo by se o investici v řádu desítek milionů korun,“ sdělila mluvčí Vodárenské Iva Librová.

Středeční deště každopádně mluvčí i starostka vnímají jako bezprecedentní, při nichž by nepomohlo takřka nic. To bylo ostatně vidět i jinde po městě i na dalších místech kraje. Právě v Boskovicích ale hasiči evidují zhruba polovinu z více než šedesáti zásahů.

„Nejčastěji jsme čerpali vodu, čistili silnice a kanalizace. Voda například zaplavila sklad s potravinami nebo archiv katastrálního úřadu. V několika případech jsme odstraňovali stromy a větve,“ sdělil mluvčí jihomoravských hasičů Jan Dvořák s tím, že při událostech neměli hlášené žádné zranění.