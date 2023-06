Zpřístupnění krytu v Kuřimi? Pro některé zajímavý nápad, pro jiné sci-fi

Šedesát let tam nevstoupila ani noha. Až loni v létě. Protiletecký kryt pod nádražním parkem v Kuřimi je od té doby vyčištěný a čeká na zpřístupnění. Prozatím má jít o otevření pomocí průhledu, přes nějž lidé nahlédnou do osvíceného prostoru.

Zároveň se ovšem objevují myšlenky na velkolepé zpřístupnění krytu do budoucna. Návrh na jeho využití zpracoval před několika týdny architekt Petr Němec. Počítá s vytvořením městského muzea, informačního centra, s kulturním sálem, a dokonce i rozhlednou. Věž by přitom vznikla u autobusového a vlakového nádraží a panelových domů.

„Jde o vizi do budoucna. Není to tak, že bychom začali stavět hned zítra. Teď se zabýváme spíš jednodušším řešením zpřístupnění prostor,“ vysvětluje místostarosta Petr Vodka. Vedení města dosud nerozhodlo, zda nechá zpracovat studii podle architektova návrhu, nebo zůstane pouze u průhledu do krytu.

Bývalý místostarosta a dnes opoziční zastupitel Kuřimi Petr Ondrášek je toho názoru, že uvedený velkolepý návrh na otevření krytu je spíš přáním než projektem blízko realizace.

„Je to hezký nápad, ale takto velkoryse pojatý ho považuji za science fiction, ať už z hlediska nákladů na výstavbu, nebo i provozování. Jsem rád, že v Kuřimi nemáme žádné zbytečné muzeum okresního formátu, jež by zvyšovalo mandatorní výdaje našeho rozpočtu,“ podotýká Ondrášek s tím, že se nicméně prostory mají lidem otevřít.

Do budoucna může protiletecký kryt posloužit jako součást poznávací trasy za kuřimskými pozůstatky z druhé světové války. Už několik let jsou zpřístupněné místní štoly, jež byly původně určeny jako kryté prostory pro výrobu leteckých motorů a na konci války zachránily tisíce lidí před bombardováním.

Zpřístupnění krytu prostřednictvím průhledu dovnitř má být hotové ještě letos. S jeho vytvořením se počítá při rekonstrukci nádražního parku, jež začne v příštích týdnech. Vedení města má v plánu podepsat v nejbližší době smlouvu se stavební firmou.

Vyšlapané cesty v parku dělníci zpevní a přidají lavičky. Přibude i pódium, kde mohou vystupovat třeba žáci místní ZUŠ, či workoutové hřiště pro aktivní sportovce. Počítá se s výsadbou zeleně.

„Cílem je, aby se park využíval mnohem víc než dřív, protože dosud lidem příliš otevřený nebyl,“ zmiňuje Vodka.

Podle Ondráška má plocha obrovský potenciál vzhledem ke své poloze u vlakového i autobusového nádraží. „Měla by se stát zelenou bránou do města. Dnes jde o potemnělý prostor, kam chodí jen pejskaři. Je potřeba ho provzdušnit, dostat tam novou zeleň,“ popisuje bývalý místostarosta, který se v minulém volebním období ve vedení města podílel na přípravě rekonstrukce parku.

Ta představuje poslední etapu úprav oblasti. Několik let je už opravená vlaková stanice, autobusový terminál čeká po rekonstrukci už jen na kolaudaci.