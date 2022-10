Ruská elita si uvědomí, že ji Putin vede ke zkáze, je přesvědčen Zubov

Jak tedy vidíte ruskou budoucnost dnes?

Jedinou možností, jak dosáhnout změny režimu, je sesazení Putina elitami poté, co prohraje válku. Je možné, že ani většina obyvatel není proti režimu, ale že ho díky účinné propagandě podporují. Přesně se to neví, protože sociologickým průzkumům v Rusku zcela věřit nemůžeme, lidé na zadané dotazy neodpovídají ze strachu pravdivě. Když se někdo ruských občanů zeptal „podporujete prezidenta Vladimíra Putina?“, většina neodpověděla ani pozitivně, ani negativně, ale řekli „nevím“. Někteří z nich řekli ano, ale ve skutečnosti ho nesnášeli. Přirovnal bych dnešní situaci k nacistickému Německu v roce 1943. Kdyby se tehdy nějaký švédský novinář nebo sociolog zeptal lidí na ulicích Berlína, zda podporují Adolfa Hitlera, těžko říct, kdo z nich by odpověděl pravdivě.

Zdá se, že jste si stále jistý tím, že ke změně režimu dojde...

Ano, protože Putin válku prohrává. Elita si uvědomí, že ji Putin akorát vede ke zkáze.

Kdy si podle vás ruské elity uvědomí, že Rusko prohrává?

Myslím, že vědí, že je válka prohraná, už teď. Problém je v tom, jak dlouho ještě budou předstírat, že to tak není. Například vojenští specialisté v Německu během druhé světové války věděli, že prohrávají, už ke konci roku 1943. Válka ale ještě rok a půl pokračovala.

Jak se válečná prohra Ruska projeví? Bude Krym znovu ukrajinský?

Myslím, že by měl být Krym vrácen na Ukrajinu. Dojde k mírovým jednáním, kdy Ukrajina dostane materiální podporu pro to, aby si mohla opravit zničená města a infrastrukturu.

Jaká atmosféra dnes v Rusku panuje?

Po svém odjezdu jsem volal kamarádům, profesorům různých moskevských univerzit. Všiml jsem si, že jsou nervóznější, nevyjadřovali se stejně otevřeně jako dřív. Báli se říct svůj názor, a to nejen veřejně, ale i soukromě. Připomnělo mi to období Sovětského svazu. Když jsem byl malý, všichni se báli mluvit otevřeně i doma.

Plánujete se do Ruska vrátit?

Ano. Až skončí válka na Ukrajině a Putinův režim padne, cítím svou povinnost se do Ruska vrátit. Před tím je to ale upřímně řečeno nerozumné.

Bál jste se před útěkem do Česka o svůj život?

To úplně ne, protože zatím skoro žádné represe zabíjením v Rusku neprobíhají. Ale bál jsem se. Je pravda, že můj kamarád Boris Němcov (ruský liberální politik, zakladatel Strany národní svobody, jejíž součástí byl i Zubov – pozn. red.) zabit byl. Další z mých kolegů, jako například Vladimir Kara-Murza, jsou teď ve vězení. To byl jeden z dalších důvodů, proč jsem se rozhodl odejít. Rusové často odcházejí ze své země, protože je pro ně daleko složitější žít tam než v zahraničí. To nebyl můj případ, byl jsem profesor, jenž sice nepřednášel na univerzitách, ale měl své soukromé lekce. Měl jsem dostatek peněz, abych žil v klidu, se svým životem v Rusku jsem byl spokojený. Ale pak se situace změnila. Bylo mi jasné, že by mi v nejbližší budoucnosti zakázali pokračovat.

Nyní pobýváte v Brně, kde učíte na Masarykově univerzitě. Cítíte k ní zvláštní pouto i kvůli osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka, který během bolševické revoluce poskytl pomoc ruským uprchlíkům?

Masaryk napsal knihu Rusko a Evropa, kde předpovídal, že komunismus jednou skončí a Evropa bude muset Rusům pomoci k normálnímu životu. On a celá česká vláda tehdy poskytli ruským uprchlíkům humanitární pomoc. Věděli, že je potřeba mít demokraticky smýšlející Rusy. Je úžasné pozorovat, že se to děje znovu. České vládě i vedení univerzity jsem neskonale vděčný.

Věříte, že v Rusku někdy zavládne demokracie?

Na první pohled se zdá, že tato válka demokratickým snahám brání. Svobodný tisk, opoziční organizace i politické strany jsou dnes zakázány. Třeba naše Strana národní svobody není formálně zrušená, ale je zakázáno v ní aktivně působit. Kdyby opravdu Putin na Ukrajině vyhrál, ruskou demokracii by čekala velmi temná budoucnost. Ale jak vidíme, Rusko prohrává, a my doufáme, že lidé kolem Putina si to brzy uvědomí a začnou hledat možnosti k tomu, aby nastolili mír a opět se snažili navázat vztahy se zbytkem světa. Dokážu si představit, že jednou z podmínek Evropy, NATO a západního světa bude demokratizace Ruska. Proto teď máme naději pro budoucnost daleko větší, než jakou jsme cítili na konci února.