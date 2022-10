Jako bych se vrátil o pár století dozadu, líčí profesor Zubov poměry v Rusku

Mezinárodní pozornost upoutal Andrej Borisovič Zubov už v březnu 2014, kdy přirovnal Vladimíra Putina k italskému fašistovi Benitovi Mussolinimu a anexi Krymu k záboru Sudet nacistickým Německem. Zubov pak byl kvůli „nemorálnímu chování“ propuštěn z elitního Státního institutu pro mezinárodní vztahy v Moskvě. Od té doby marně hledal práci, žádná z univerzit ho nechtěla zaměstnat.

„Pracovat se studenty a být jejich mentorem byla forma mého života po mnoho let. Když jsem nemohl přednášet, bylo to pro mě opravdu těžké, byla to forma psychologického nátlaku. Místo toho jsem začal přednášet pro veřejnost, ale není to to samé,“ popisuje Zubov.

První lekci ruské politické filozofie měl v Brně minulou středu. „Po tak dlouhé době jsem byl z přednášení před studenty nervózní, ale myslím, že si rychle zvyknu,“ směje se.

Jak dlouho bude na filozofické fakultě působit, se ještě neví. „Jsme moc rádi, že u nás může osobnost jako pan Zubov učit. Přednášet může do doby, kdy sám bude chtít,“ oznamuje rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Po vyhlášení mobilizace se agrese navyšovala

Zubov se podle svých slov chce co nejdřív vrátit do vlasti. „Nechtěl jsem opouštět Rusko. V Česku jsem byl v červnu na návštěvě za kamarády, bral jsem jako samozřejmost, že se vrátím, pak se ale situace výrazně zhoršila,“ sděluje. V Česku tak pravděpodobně zůstane do doby, než skončí válka na Ukrajině. Jinak by to pro něj v Rusku nebylo bezpečné.

Poté, co prezident Putin vyhlásil částečnou mobilizaci, se situace v Rusku dramaticky zhoršila.

„V září jsme všichni cítili, že Rusko nevyhrává, že se krůček po krůčku blíží prohře. Po vyhlášení mobilizace se agrese v médiích a politických kruzích navyšovala. Nechtěli, aby lidé mluvili o tom, že Putin selhal. Bylo pro mě těžké pokračovat ve svém životním stylu, kdy jsem sice už neměl univerzitní přednášky, ale měl jsem soukromé. Bylo mi jasné, že by mi v nejbližší budoucnosti zakázali pokračovat,“ líčí Zubov.

Cestu z Ruska přirovnal k návratu do 19. století. „Já, manželka, syn a náš kocour jsme museli místo jednoduchého letu z Moskvy do Prahy absolvovat několikadenní cestu autem k finským hranicím a teprve pak přes půlku Evropy až do Brna. Připadal jsem si, jako bych se vrátil v čase o pár století dozadu. A to ne jen cestováním, ale bohužel i politikou v Rusku. Zatímco v Evropě vidíme moderní pojetí politiky, v Rusku jsme se vrátili k nacionalismu, rasismu, autokracii a totalitnímu státu. Věci, které jsou tady už dávno minulostí, jsou bohužel v Rusku stále přítomné,“ poznamenal Zubov.