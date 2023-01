Strategie nemá létat ode zdi ke zdi, což se bohužel dělo, mrzí poslance ANO

Demokracie není zadarmo, říká sponzor Pavla S vědomím, že se 3,2 milionu korun vynaložených na podporu Petra Pavla v jeho úsilí o Hrad bez pochyb vyplatilo, slavil generálův triumf Václav Muchna. Šéf brněnské softwarové společnosti Y Soft si vítězné křepčení v sobotu užíval přímo ve volebním štábu. „Nadšení, euforie. A spokojenost hlavně s výsledkem, který není o jedno dvě procenta, jak vidíme často různě po světě, ale o milion hlasů, takže pan generál získal velmi silný mandát. Lidé před námi se objímají, připíjí si na výsledek a my toho jsme součástí,“ hlásil z místa. Pavlovu dominanci Muchna hodnotí jako triumf pravdy nad populismem, jímž se občané nenechali oklamat. „Výsledek je pro mě důkazem, že Češi chtějí demokracii. Pochopili, že není zadarmo a musí pro ni něco udělat. Došlo jim, že na rozdíl od populismu, autoritářství a dalších podobných zřízení nemá demokracie jiné obranné nástroje než právě občany,“ vylíčil. V nové roli má Pavel podle Muchnových představ působit jako ombudsman přinášející na povrch témata, která často zůstávají skrytá a málokdo je vážně řeší. „Prezident nemá mnoho pravomocí, ale jeho marketingový výtlak je obrovský,“ upozornil. Spojování výrazně rozdělené společnosti, naslouchání různorodým názorům, cestování do regionů. Nejen tohle si od nového prezidenta slibuje. „Neměl by zůstávat na Hradě, musí chodit do podhradí, být v kontaktu se svými voliči i protitáborem. Ve vztahu k vládě se nesmí bát jí odporovat ve chvíli, kdy s ní nesouhlasí, ale ani se bát jí v jiných případech přitakat,“ radí. Na Pavlův transparentní účet přistálo od Muchny jeden a půl milionu korun. Za dalších 1,7 milionu zadal přes sebe a svou firmu do několika médií placenou reklamu podporující generála. Vzhledem k výsledku vynaložených peněz pochopitelně nelituje. Stejně by k tomu ale přistupoval i v případě výhry protikandidáta Andreje Babiše. Ostatně před pěti lety finančně podpořil nakonec neúspěšného Jiřího Drahoše. „Člověk by neměl kritizovat to, co se děje ve společnosti, když jen sedí doma u televize a nic nedělá pro změnu,“ míní.