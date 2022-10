Prezidentský kandidát Kováč dluží za zeleninu, bydliště má na magistrátu

„Netušili jsme, že budeme dodáváním ovoce a zeleniny nepřímo sponzorovat prezidentskou kampaň. A jak se pozná správný prezident lidu? Bydlí v největším ‚paneláku‘ v Brně na Husově 5 alias magistrátu,“ napsal na Facebooku brněnský velkoobchod zeleniny a ovoce Míča - Bagoňová.

Že má Kováč vůči podniku nesplacené závazky a jako bydliště uvádí adresu magistrátu, vyplývá i z dokumentů, které má k dispozici MF DNES. Podle rozhodnutí Krajského soudu v Brně z července 2021 musí uhradit Heleně Bagoňové z Božic na Znojemsku dlužnou částku v podobě směnky vystavené v lednu 2019 a splatné na konci téhož roku, a to spolu s náklady na řízení soudu ve výši přes deset a půl tisíce korun.

Jenže to se nestalo, a tak Městský soud v Brně loni v září pověřil exekutora. K dlužné sumě se připočetly náklady za vymáhání a ke dni vydání exekučního příkazu šlo o částku přesahující 64 tisíc korun. Ani exekutor však zatím s vymáháním úspěšný nebyl.

„Exekuční řízení opravdu nadále vedeme, což je veřejně dostupná informace. O konkrétním spisu nemohu z důvodu zachování povinnosti mlčenlivosti žádné údaje sdělit,“ uvedla soudní exekutorka z Prostějova Lenka Černošková.

Vše řeším právní cestou, reaguje Kováč

Kováč situaci vysvětluje tak, že dlužná částka vznikla v souvislosti s prací pro restauraci, kde byl šéfkuchařem a která už dávno neexistuje.

„Celá tato záležitost mě hodně zaskočila. A o to víc, když jde o společnost, která v mém televizním pořadu měla reklamu formou účinkování, a to za velice symbolickou cenu. A také o firmu, která mi už několik let každý týden posílá aktuální nabídku zboží a nikdy mě na nic neupozornila. K celé věci mohu uvést jen to, že vše řeším právní cestou,“ sdělil pro MF DNES Kováč.

Nicméně podle představitelů velkoobchodu Míča - Bagoňová byl mnohokrát upozorněn a informován o dluhu, jenže nekomunikoval. „Myslíme si, že by člověk schovávající se úmyslně na úřadě před svými závazky měl mít soudnost a neměl by se chtít stát naším prezidentem,“ míní.

Kováč chce jako prezident podle svých slov zastávat zájmy obyčejných lidí a bojovat proti drahotě i chudobě. O politické výsluní usiluje už několik let, kandidoval také do Senátu, Evropského parlamentu a v komunálních volbách. Vždy neúspěšně.