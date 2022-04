Každá sedmá restaurace vaří na přepáleném oleji, zjistila inspekce

Inspektoři během tohoto roku navštívili 48 provozoven v Česku a odebrali celkem 54 vzorků fritovacích olejů. Každá sedmá restaurace používala k fritování přepálený olej a inspektoři tudíž zhodnotili takto připravované potraviny jako nevhodné k lidské spotřebě. U dvou vzorků laboratorní rozbor potvrdil dokonce velmi vysoký stupeň tepelného rozkladu olejů.

Spolu s kvalitou olejů kontroluje Státní zemědělské a potravinové inspekce (SZPI) také značení výskytu alergenních látek v nabídce pokrmů a druhovou pravost masa.

Dnes inspektoři při své pravidelné kontrole zavítali i do brněnské restaurace U Mamlasů na náměstí Svobody. Předchozí inspekce zde proběhla bez problémů, a tak se neočekávalo, že by odhalili výrazná pochybení.

„Hodnocené vzorky posuzují inspektoři podle senzorického posouzení, takže zkoumají vůni, chuť, barvu a přítomnost zuhelnatělých zbytků. Poté měří obsah polárních látek a provádí laboratorní rozbor, který se uskutečňuje v Praze,” vysvětlil kontrolní postup tiskový mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Inspektoři nejdříve začali právě měřením kvality olejů. „Použili jsme speciální kalibrovaný měřák, který jsme položili do zahřátého oleje a orientačně zhodnotili obsah polárních látek. Pokud hodnota přesáhne 25 procent, tak se přistoupí k odběru vzorku do laboratoře,” popsala inspektorka Veronika.

Následovalo hodnocení alergenů, kdy si inspektoři náhodně vybrali jedno jídlo z menu. „Zeptali jsme se šéfkuchaře na složení daného pokrmu a požádali jej, aby vyjmenoval všechny alergeny obsažené v jídle. Vše musí sedět tak, jak je uvedeno v lístku,” přiblížila inspektorka.

Klamání masem mírně ubývá

Jako poslední krok se přistupuje ke kontrole masa. „Vybereme si dražší druhy masa, jako třeba steaky. Podíváme se, zda v lednici takové maso skutečně je, zkontrolujeme ho, zkontrolujeme etiketu a také faktury,” dodala inspektorka s tím, že dnešní kontrola dopadla na jedničku.

Na kontroly jsou v brněnské restauraci poměrně zvyklí. „Za poslední měsíc jsme tu měli tři kontroly. Nikdy nebylo nic zjištěno, naopak inspekce byla vždy spokojená. Těší mě to, nechceme nikoho klamat a chceme, aby se nám lidé vraceli,” sdělil šéfkuchař Marcel Laštovka.

Podle tiskového mluvčího SZPI Pavla Kopřivy se situace při kontrolách mírně zlepšuje, pořád však nejsou výsledky zcela uspokojivé, a tak inspekce důkladně kontrolují podniky i nadále.

„Co se týče například pravosti masa, zjišťujeme, jestli to, co je spotřebiteli servírováno, skutečně odpovídá tomu, co je na talíři. Inspektoři zjistili pochybení u 22 procent vzorků. Došlo tak ke klamání spotřebitele, protože byl uváděn v omyl. I tady vidíme určité zlepšení, dříve k tomu docházelo až v 25 procentech,” vysvětlil Kopřiva s tím, že většinou dochází k nahrazování dražšího masa tím levnějším.

Stává se tak, že v pokrmech, které mají být z hovězího masa, najde inspekce pouze vepřové a kuřecí.