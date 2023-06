Rakouská dálniční známka se může prodražit, vyplatí se ji koupit předem

Například na čerpací stanici Shell v Mikulově, tedy hned u hranic s Rakouskem, vyjde desetidenní dálniční známka pro auta do 3,5 tuny na 358 korun. Cena, za kterou parametricky stejnou dálniční známku prodává online rakouský státní podnik Asfinag, činí ale „jen“ 9,90 eur, což je v přepočtu přibližně 240 korun.

„Ceny máme uvedené na pokladnách a všechno máme evidované,“ okomentovala jen stručně téměř o polovinu vyšší částku manažerka pobočky Shell v Mikulově Zuzana Hroníčková.

Ceny dálničních známek u zprostředkovatelů, jako jsou české pumpy, můžou skutečně vyrůst nad původní cenu. „Pro řidiče to může být daň za to, že si známku nekoupili předem,“ uvedl mluvčí Ústředního automotoklubu České republiky Igor Sirota s tím, že výše marže není nijak omezena.

Zároveň vysvětlil, že právě rakouský doklad opravňující k jízdě na dálnici má svá specifika. Záleží na tom, jestli jej řidič kupuje jako fyzická osoba, nebo podnikatel.

Při online nákupu má totiž soukromý spotřebitel právo jej do čtrnácti dní vrátit, z toho důvodu dálniční známka začne platit až s odstupem. „Někteří se proto při objednávání označí za podnikatele, pro kterého dálniční známka platí okamžitě. Je na každém jakou cestu zvolí, ale řidič by měl počítat s tím, že by měl být schopný své tvrzení doložit,“ upozornil Sirota.

Rakouskou dálniční známku prodává online na svých webových stránkách také Ústřední automotoklub. Desetidenní pro auto do 3,5 tuny nabízí za 282 korun, ale i zde zakoupená začne platit až po několika dnech od objednání.

Známka od zprostředkovatelů platí podle Siroty hned, ale cena je většinou o mnoho vyšší. „Řidičům bych proto doporučil zakoupit si dálniční známku včas, aby se vyhnuli případné vyšší ceně,“ dodal.