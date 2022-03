Naši předci si na cesty brali sluneční hodiny, zpět vozili i otrávené šípy

K putování s našimi předky se mohou připojit návštěvníci Jihomoravského muzea ve Znojmě prostřednictvím výstavy Pradědeček na cestách v minoritském klášteře.

Ta přibližuje cestování v 19. a počátkem 20. století, kdy nastal cestovatelský boom a lidé začali vyhledávat výpravy za zotavením i poznáním.

„Důkazy tohoto jevu najdeme i v muzejní knihovně,“ přibližuje knihovnice muzea, autorka a kurátorka výstavy Irena Závacká. „Materiály s cestovatelskou tematikou poskytují množství informací a dobové záběry slavných světových památek či přírodních scenérií. Občas skrývají i překvapení, třeba v podobě vylisované rostliny, kterou kdysi cestovatel vložil do knihy jako památku na místo, kde se mu líbilo.“

Mezi předměty, které si „dobyvatel“ vzdálených míst před sto lety nezapomněl přibalit do kufru, patřil například zouvák, jehelníček, budík, ale také cestovní sluneční hodiny.

Z cest si pak naši předkové přiváželi vedle tradičních upomínkových předmětů i místní zajímavosti, a tak na výstavě můžou návštěvníci spatřit suvenýry z říše rostlin, jako je obrovské semeno palmy Lodoicey seychelské, vážící přes 15 kilogramů. Z afrického kontinentu do muzea zase doputovaly otrávené šípy, uložené v dřevěném pouzdře.

Oltář i výšivka na cestu

Nejen návštěvníky ze Znojemska potěší předměty vypůjčené ze soukromých sbírek Vranova nad Dyjí.

„Mezi nejcennější exponáty řadíme barokní cestovní oltář s obrazem Madony s Ježíškem nebo vojenskou brašnu, ve které kolem poloviny 19. století přepravoval depeše generál Josip Jelačić. Původní obyvatele vranovského zámku připomene cestovní kabela Heleny, hraběnky Mniszkové. Kabela na první pohled upoutá složitou výšivkou, kterou zřejmě vytvořila samotná majitelka,“ líčí kurátorka.

Výstavu Pradědeček na cestách mohou lidé navštívit do 24. dubna denně, v pracovní dny od 9 do 17 hodin, o víkendu od 10 do 17.

„O tom, že se cestování po světě i u nás rozvíjí, vzdělává a rozšiřuje obzory, se mohou přesvědčit také žáci základních škol v rámci edukačních programů připravených k výstavě,“ podotýká Renata Hurníková, která má na starosti propagaci muzea.