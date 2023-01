Požár akvaparku způsobila nedbalost, do sauny někdo přinesl hořlavou látku

Požár vypukl v sauně. Areál akvaparku po jeho vypuknutí opustilo asi sedmdesát lidí, dalších šestnáct vyvedli hasiči. Ti dostali plameny pod kontrolu za asi půl hodiny. Jednu ženu odvezli záchranáři do nemocnice kvůli podezření na nadýchání zplodinami.

„Když to řeknu laicky, v sauně je vždy nějaký žhavý zdroj. A pokud se s ním dostane do kontaktu nějaká hořlavá látka, může dojít k požáru,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Kdo do sauny onu hořlavou látku přinesl, podle něj není jasné. „Nebylo to tak, že by tam byl třeba vylitý benzín. Obecně se dá říct, že požár může vzniknout tak, že někdo něco odloží na horká kamna. Ale konkrétnější v tomto případě být nemůžu,“ poznamenal Mikoška.

Vzniklou škodu hasiči vyčíslili na 800 tisíc korun. Svým zákrokem podle mluvčího uchránili majetek za 51 milionů.