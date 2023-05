Uhořelí byli vděční bezdomovci, buňky někdo zapálil úmyslně, míní sousedé

Zhruba pět let prý bylo opuštěné místo po bývalé běžné ubytovně, na jejímž místě stály buňky, které dnes po půlnoci nedaleko centra Brna vyhořely s osmi lidmi uvnitř. Podle předběžných výsledků ohledání policisty a hasiči lidé do objektu určeného k demolici vnikli neoprávněně a po vzniku požáru už ze silně zakouřeného prostoru nenašli cestu ven.

Vrátný z nedaleké společnosti Uxa kolem buněk v poslední době vídal muže a ženu, kteří kolem předního okna první z buněk natahovali pletivo, aby dovnitř nikdo nemohl. Do objektů se lidé označovaní sousedy za bezdomovce přesto dokázali dostat. Dnes v noci se jim to stalo osudným.

„Málokdy tady byl hluk. Když jsem sloužil, vídal jsem tady někoho kolem buněk každý druhý den, pohyboval se tu slušně oblečený člověk. Večer dovnitř chodili a ráno vylézali ven bezdomovci,“ řekl vrátný František Spáčil.

Některé sousedy v Plotní ulici nevzbudila ani houkající hasičská auta. Kdo však byl v noci vzhůru, hovoří o velkých plamenech, které zachvátily soustavu dvanácti buněk.

„V noci to byly šílené plameny. Byli tam bezdomovci,“ řekl muž z okolí. Na místě prý vídal jenom dospělé, děti ne. „Letos v zimě s nimi nebyly problémy, ale loni ano. To se hádali zhruba každé čtyři dny. Vzhledem k tomu, jak klidná naše ulice je, byly jejich hádky mezi domy slyšet.“

Mrazivá domněnka, že někomu mohli bezdomovci vadit natolik, až se rozhodl buňky s nimi zapálit, cirkuluje na místě neštěstí od rána.

„Myslím si, že požár někdo založil úmyslně, a to kvůli době, kdy začalo hořet. Kdyby oheň vznikl třeba od cigarety, bude to dřív, a ne v době, kdy celá ulice spala,“ připomněla žena, která kolem místa chodí venčit psa, že hořet začalo okolo druhé hodiny ranní. „Někdo mohl tušit, že bude chladnější noc, takže tam bezdomovců bude víc. S těmi lidmi nebyly problémy. Někdo ale tady je proti bezdomovcům,“ řekla.

Za peníze nebo dřevo poděkovali

I další žena z okolí reportérovi iDNES.cz sdělila, že s lidmi z buněk nebyly v poslední době problémy, a obává se zlého úmyslu. „Ti lidé byli v buňkách celou zimu, vařili si venku. Dávala jsem jim peníze na rohlíky i dřevo na topení, vždycky za všechno poděkovali. Myslím si, že buňky s nimi někdo zapálil úmyslně. Je to katastrofa, jsou to chudáci,“ uvažovala.

Její vnuk vypověděl, že mezi bezdomovci bydlely v buňkách i děti, o tom však žena informace neměla.

„Občas přijeli policajti a bezdomovce vyhnali. Oni se ale stejně zase vrátili. Problémoví nebyli,“ uvedla žena, která se byla na místě požáru ráno podívat, protože bydlí nedaleko.

Další z Brňanů chodící Plotní ulicí denně přemítal, proč buňky shořely celé. „Nedává mi to smysl. Hlavně to, že to nikoho z těch osmi nevzbudilo. Buď museli být hodně opilí, nebo zfetovaní. A, podívejte, už jde psovod se psem na hořlaviny. To jsem si myslel,“ prohodil.

Psovod začal pracovat po deváté hodině ranní. Měl za úkol zjistit, zda někdo na místo požáru nepřinesl hořlaviny.

Podle mladé ženy z nedalekého činžovního domu žili v unimobuňkách pouze muži. „Objekt byl zabedněný, kromě mříží na oknech si lidé udělali i izolaci z látek. Druhá strana byla zabouchaná deskami. Pak už byly všude jen pevné stěny. Ty buňky měly být nepřístupné, neměl tam kdo co dělat, proto byly tak zabouchané,“ řekla žena.

Jeden z bezdomovců měl v nedalekém bytovém domě bývalou manželku, ovšem podle ženy se nestýkali příliš často. „V boudě byla malá díra, kterou se dalo velmi obtížně prolézt, ale ti chlapi byli hubení, párkrát jsem je viděla se tou dírou protáhnout. Jestli jim ale blafla cigareta, chápu, že se nemohli dostat ven,“ dodala.

Komunitu z místa neštěstí znal i bezdomovec Pavel Braček. „Vím, že to byli to Ukrajinci, Saša a nějaký Polák. Chodili do kontaktního centra na Vlhké. Znali jsme se zběžně. Potkávali jsme se tam, pozdravili se,“ řekl.

Nepoužívané buňky tam stály dlouho

Požár v Plotní ulici vypukl po druhé hodině ráno, hasiči jej zlikvidovali před sedmou hodinou. V současnosti místo ohledávají policisté a hasiči a zjišťují příčinu a okolnosti požáru. Lokalita je oblíbeným místem lidí bez domova, lze v ní najít mnoho zákoutí a prostor, o které se nikdo nestará.

Do rána hasiči rozebírali konstrukce a dohašovali skrytá ohniska. Škodu zatím vyšetřovatelé nevyčíslili. Z fotografií na mapových portálech vyplývá, že šlo o nepoužívané stavební buňky, které na místě zůstávaly dlouho. Byly obrostlé zelení a částečně zakryté plachtou.

Do budoucna se má lokalita podle brněnského magistrátu proměnit, v plánu je tam výstavba Jižní čtvrti, a to v souvislosti s novým vlakovým nádražím. Před třemi lety se opodál stala obdobná tragédie, při požáru železničního vagonu tam uhořeli čtyři lidé. Vagon plný odpadu zřejmě sloužil jako noclehárna bezdomovců. Příčinou byla pravděpodobně nedbalost při používání topidla.