Svítilo slunce a povodni nikdo nevěřil, vzpomíná hasič na evakuaci Hodonína

Začátkem července 1997 několik dní vydatně pršelo. Hladiny řek začaly stoupat a voda postupně zaplavovala části Moravy, Slezska a východních Čech. Mezi 4. a 8. červencem napršelo místy tolik, co běžně za šest měsíců. Řekou Moravou ve Strážnici proudilo za sekundu rekordních 900 kubíků vody.

Právě Strážnice byla pro Hodonín klíčovým bodem. Kvůli protržení železničního náspu se voda začala hromadit na místě a povodňová vlna mířící na Hodonín oslabila a o několik hodin se zpozdila.

„Dostávali jsme informace o tom, jak je to strašné, a v Hodoníně mezitím bylo krásné léto, svítilo sluníčko. Žádná voda nikde nebyla, lidé se jezdili dívat pár kilometrů za město na větší kaluže rozlité v polích. Málokdo věřil tomu, že na nás jde obrovská masa vody,“ vzpomíná současný ředitel jihomoravských hasičů Jiří Pelikán, jenž tehdy v Hodoníně zasahoval.

Tamější hasičská stanice se proměnila v logistické centrum, kde koordinovali i ubytovávali jednotky, které přijely na pomoc. Hasiči, potápěči, dobrovolníci i vojáci zasahovali v celém okrese.

„Vojáky musím vyzdvihnout. Armáda nám bez problémů půjčovala i vrtulníky a odvážela lidi do obcí třeba z dialýzy, neboť komunikace byly místy neprůjezdné,“ zdůrazňuje Zbyněk Frank, který v roce 1997 vedl v Hodoníně krizové oddělení. Armáda zajišťovala i techniku či stravu a zásobování pro hasičské jednotky, jež se na stanici shromažďovaly.

„Tehdy jsme si ověřili, co všechno nám chybí. Technika byla v jiném stavu,“ zmiňuje Pelikán nevybavenost sboru před pětadvaceti lety.

„Čerpadla, prodlužky, hadice, to všechno jsme se učili používat za pochodu. Nejvíc jsme se poučili u člunů, dneska je člun standardní výbava každé hasičárny. Dokonce už máme jednotky předurčené na povodně, na práci na vodě,“ pokračuje ve výčtu.

„Nejhorší bylo, že to trvalo hrozně dlouho. Čtrnáct dní jsme evakuovali a báli jsme se, co se stane. Byl to obrovský psychický tlak. Povodňová komise skoro nespala,“ popisuje Frank.

Pryč musela i zvířata

O evakuace v okrese nebyla nouze. Třetí stupeň povodňové aktivity vyhlásili v Hodoníně v pondělí 7. července. O den později byli evakuováni obyvatelé části Nesyt i se zvířaty a dobytkem. Podobná situace byla i na farmě v Kněždubu, kde měli hasiči ztíženou práci ještě tím, že zvířata odváželi v noci.

„Pohyb po farmě v noci a ve vodě, tam si chlapi zobli hodně,“ přiznává Pelikán. Větší počet lidí musely jednotky dostávat také ze strážnického autokempu nebo obce Vnorovy.

12. července ukončil tehdejší hodonínský starosta Dušan Grombiřík country zábavu v přístavišti U Jezu a poslal hosty pryč.

„Pamatuji si, jak muzikanti evakuovali basu. Hned druhý den pak museli pryč všichni z přístaviště i nedalekého sídliště,“ řekl dříve pro iDNES.cz majitel přístaviště František Ondruš. Voda totiž u hodonínského jezu stále stoupala. „Říkali jsme si: Ne, to už nahoru nepůjde. Ale šlo,“ líčil Ondruš.

Světla na sídlišti zhasla

Největší akce nastala 13. července. Kvůli hrozícímu nebezpečí rozhodl krizový štáb o preventivní evakuaci zhruba sedmi tisíc obyvatel sídliště Jihovýchod.

„V Hodoníně bylo takřka idylické počasí. Museli jsme docela intenzivně přemlouvat místní samosprávu - starostu, místostarostku i zastupitelstvo, že to nebezpečí je opravdu vážné. Chtěli jsme lidi preventivně evakuovat, abychom je nevozili, až budeme metr ve vodě a bude to problém,“ vysvětluje Pelikán, který o evakuaci mluví jako o „monstrakci“.

Lidem se samozřejmě z domů nechtělo. Neviděli žádné bezprostřední nebezpečí a báli se nechat svůj majetek v prázdném sídlišti. Nakonec se tisíce lidí opravdu rozhodly své domovy opustit.

„Jen minimum jich využilo ochranná přístřeší, většina jela ke známým, někteří na dovolenou,“ popisuje krajský ředitel s tím, že nechtěli situaci podcenit a evakuovali lidi hned od rána.

„Lidé byli vážně poslušní. Na evakuovaném sídlišti nesvítilo v noci snad jediné okno,“ přitakává Frank. Přes noc v bytech zůstalo jen asi 230 lidí a v ulicích policisté, kteří kvůli strachu lidí z krádeží sídliště hlídali.

Kulminace povodně nastala v Hodoníně mezi 13. a 14. červencem. V okolí voda přetékala přes hráze, část z nich poškodila a část protrhla. Hasiči a dobrovolníci sháněli najednou nedostatkové pytle, plnili je pískem a vytvářeli takzvané zaječí hrázky.

„Myslím, že to byly Skařiny u Hodonína, kde to byla těžká ženijní práce. Snad sto padesát chlapů se tam dřelo. Museli nosit pytle na hráz a tam to vršili,“ popisuje Pelikán.

Do Hodonína proudila voda z Moravy, Veličky, Kyjovky a jejich přilehlých toků a začala zaplavovat jednotlivé ulice. K vyprázdněnému sídlišti ale nakonec nedorazila. Částečně i proto, že kvůli narušení hrází se z velké části rozlila do okolních polí a lužních lesů a zastavila se jen několik stovek metrů daleko. Tisíce lidí se tak po pár dnech při zaznění signálu sirény mohly v klidu vrátit zpátky domů.