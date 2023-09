U inspekce neprošla téměř polovina vzorků zmrzlin, ještě hůř je na tom led

5:04

Zmrzlinu si nenechají servírovat do kelímků či kornoutů, ale nabírají ji do sterilních sáčků, které ukládají do přenosných chladících boxů. Tak vypadá kontrolní akce Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), ve čtvrtek se uskutečnila v brněnských Židenicích. Kromě kvality samotné pochoutky se zaměřuje i na přístroje, dokumentaci či celkový hygienický stav provozovny.