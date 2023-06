Ponožkoboty z Brna dobývají Ameriku, prodat se mají desetitisíce kusů

V USA vznikne dceřiná pobočka Skinners Technologies LLC s lokálním managementem a sídlem ve Wyomingu. Cílem je prodat už za první rok desítky tisíc párů této takzvané barefootové obuvi, a to díky spolupráci s jedním z nejúspěšnějších českých logistických startupů ShipMonk, který se v Americe etabloval už před několika lety. Jedná se o službu přeposílání zásilek z USA do Česka, která zvládá doručit přes 1,5 milionu balíků měsíčně.

„Hledali jsme partnera, který je kvalitní, flexibilní a dobře zná americký trh,“ jmenuje parametry Steinhauser. Hlavní mozky obou společností se navíc osobně znají. „Příběh Míši a Petra mi je blízký. Fandíme nasazení, se kterým se vrhli do zahraniční expanze, a jsme rádi, že jim díky našim zkušenostem a zázemí můžeme pomoci prorazit na tak náročném trhu,“ oznamuje Jan Bednář, zakladatel ShipMonku.

Firma Skinners dosud doručovala své výrobky do světa z domovské Evropy, což s sebou hlavně kvůli vratkám neslo příliš vysoké náklady a dlouhou doručovací dobu. Teď prodej kromě jejího vlastního e-shopu zaštítí i gigant Amazon a maloobchody. První modely pro americký trh představili brněnští tvůrci v lednu na veletrhu Outdoor Retailer Show v Salt Lake City, kde byli jediným českým zástupcem.

Ponožkoboty Skinners mají v oblibě nejen sportovci. Kromě pohodlí je jejich výhodou skladnost, kdy se dají srolovat a strčit do kapsy. Vyrobeny jsou z odolných funkčních vláken, podrážka zase ze švédského polymeru.

Začnou vyrábět i tenisky

Společnost loni dosáhla více než stomilionového obratu, když obsloužila 32 tisíc zákazníků. Kromě českého trhu byl nejsilnější německý, kde sice firma oslovila první zákazníky už během kampaně v roce 2016, ale díky nedávnému rozšíření distribuce jsou nyní Skinners dostupné u více než stovky partnerů po celé zemi.

Úspěšná byla i kampaň na platformě Hithit, v níž se na požadovanou částku skládají sami zákazníci. Cílový obnos byl překonán čtrnáctkrát, a šlo tak o druhou nejúspěšnější kampaň v historii portálu.

Díky tomu začne výroba prvních Skinners tenisek Walker, jen letos jich má být čtyřicet tisíc. Firma dokonce očekává, že prodej půjde ještě lépe než u ponožkobot.

„Vstup do segmentu stylových vycházkových bot je pro nás přirozeným krokem. Dlouho jsme chtěli vytvořit botu, která by splňovala ergonomické, pro někoho barefoot (tedy ‚bosé‘) parametry, byla kvalitně zpracovaná a dobře vypadala. To se nám podařilo s modelem Walker, který jsme kompletně vyvíjeli sami,“ přibližuje Procházka.

S příklonem ke zdravému obouvání souvisí i otevření první kamenné prodejny sídlící v brněnské Údolní ulici.