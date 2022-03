Uprchlíky přijme Brno na výstavišti, pro děti chystá výuku v mateřštině

Centrum vznikne na výstavišti, které v uplynulých letech sloužilo už coby záložní polní nemocnice i očkovací centrum.

„Bude tu možné se o uprchlíky z Ukrajiny hned po příjezdu do Brna postarat, zajistit jejich dostatečnou informovanost a nezbytné administrativní úkony,“ shrnula brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Přípravné práce v pavilonu B začínají už dnes.

Na výstavišti se Ukrajinci také dozvědí, kde se můžou ubytovat. Část z příchozích už zamířila do azylového zařízení v Zastávce u Brna, přímo v Brně je vyčleněných zhruba 300 bytů, Břeclav může poskytnout asi dvě stovky lůžek v hostelu nebo městských bytech. A s nabídkami se přidávají také další města, obce i jednotlivci.

Jihomoravskému hejtmanství se během pondělí podařilo zajistit celkově 5 500 míst pro příchozí uprchlíky.

„Vše v hotelech, penzionech s plnou penzí. Jsme připraveni. Vítejte! Naši lidé a hasiči odvedli kus práce. Hledáme důstojné podmínky, nehodláme stavět uprchlické tábory nebo řešit lehátka v tělocvičnách,“ prohlásil jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Děti se budou učit v rodné řeči

Velkou pozornost v následujících dnech věnují města také těm nejzranitelnějším – ukrajinským dětem.

„Měly by chodit do školy. Bude tu však i jazyková bariéra,“ připomíná břeclavský místostarosta Jakub Matuška (Mladí a neklidní) s tím, že by školy měly zajistit ukrajinským dětem alespoň výuku základních předmětů.

Ta už se ostatně domlouvá například v Brně. „Máme vytipované konkrétní školy, které jsou schopné tyto děti hned přijímat,“ poznamenal náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Dodal přitom, že město zvažuje i zřízení samostatných ukrajinských škol nebo alespoň tříd, kde by se děti učily hlavně češtinu a teprve po několika měsících nastupovaly do standardního vzdělávání. Lokality už vytipované jsou.

„Pokud těchto dětí budou desítky, tak se vynasnažíme je integrovat do stávajících škol a tříd. Jestli jich budou stovky, tak zajistíme samostatné třídy. A pokud by jich byly tisíce, zřídíme samostatnou ukrajinskou školu,“ vysvětlil Hladík.

K dispozici je už i pětadvacet učitelek, které mluví česky i ukrajinsky. Pedagogické vzdělání získaly na Ukrajině, v Česku dlouhodobě žijí a pracují na nejrůznějších pozicích. V Blansku se mimo jiné připravují i na začlenění dětí do mateřských škol. Středisko volného času Lužánky se zase nabídlo, že pro děti zajistí nejen různé aktivity na rozveselení dne, ale také prostory pro vzdělávání.

Do Lvova zavezou léky

Kromě podpory nabízené na jihomoravském území posílají skupiny dobrovolníků materiální pomoc přímo na Ukrajinu. Dnes se na cestu z Brna vydá vlak naložený léky, jehož cílem je partnerské a aktuálně těžce napadené město Charkov.

Pomoc směřuje i do Lvova. „Lvovský region zaslal soupis požadavků na konkrétní věci. Jsou to zdravotnické specializované pomůcky, které není úplně jednoduché sehnat, proto nám jejich dodání chvíli potrvá. Jde například o lůžka nebo dieslové agregáty,“ zmínil Grolich.

Od pondělí mohou lidé do sběrných dvorů společnosti SAKO nosit také spacáky, karimatky a deky, které zašle do Lvova zase Brno, jež se s ním rozhodlo uzavřít partnerství. Oblečení, kočárky, hračky, a dokonce nábytek poptává Ženský vzdělávací spolek Vesna. Materiální pomoc mohou lidé nosit dobrovolníkům do „šatníku“ v brněnské Husově 18.

Zapojit se do pomoci chtějí i umělci. Centrum Brna se dnes v 16.30 rozezní koncertem muzikálových herců a operního sboru největších brněnských divadel a sólistů tamní filharmonie. Od 19 hodin se pak v Besedním domě uskuteční debata o tom, co se aktuálně na Ukrajině děje.

Od 18 hodin pořádá koncert i Blansko v Dělnickém domě s prodejem uměleckých děl. Peníze půjdou do postižených oblastí. Benefiční koncert na podporu Ukrajině se chystá v neděli v 15 hodin v břeclavském kině Koruna. Operní árie tady zazpívá ukrajinský pěvec Jurij Kruglov, který operní zpěv a také dirigování studoval v nyní okupovaném Kyjevě.