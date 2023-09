Podivín sundával cizím psům náhubky i vodítka. Mají vlastní rozum, vysvětloval

Dva muži, kteří v neděli dopoledne venčili psy na severu Brna, se nestačili divit, kdo se jim připletl do cesty. Jednačtyřicetiletý podivín postupně sundal zvířatům náhubky i vodítka, jednomu pak sebral míček a hodil jej do odpadkového koše.

„Jednomu z majitelů psů také údajně začal prohledávat batoh položený na blízké lavičce. Druhému prý tahal za popruhy od tašky, kterou měl na rameni, a dokonce mu vnucoval myšlenku, že pes není jeho a patří nějakému neznámému muži,“ popsala mluvčí brněnských strážníků Jana Pokorná.

Chovatelům nakonec došla trpělivost a přivolali strážníky, kteří pomateného muže našli za nedalekým stromem, kde sbíral listí a nedopalky.

„Brňan strážníkům řekl, že je všude zdejší, v letošním roce reinkarnoval a je synem Božím. Také strážníkům potvrdil, že psům odepínal vodítka a sundával jim náhubky, protože podle něho mají psi vlastní rozum a vznikli z velké matky, která je všude přítomna,“ vylíčila Pokorná.

Strážníci znepokojení psychickým stavem muže zavolali sanitku, do níž však odmítl nastoupit a do záchranářů začal kopat. Strážníci jej tak spoutali a odvezli do nemocnice. Případem se bude dál zabývat správní orgán.