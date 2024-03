Uvázala si provaz kolem krku. Policisté vykopli dveře bytu a sípající ženu odřízli

Příchozí hovor přijal policista z operačního střediska v Jihlavě. „Žena do telefonu plakala, protože se o dceru bála. S dcerou se snažil ve stejnou dobu telefonicky udržovat kontakt její otec. Policista od volající ženy velmi obtížně postupně získal podrobné informace k místu, kde se dcera aktuálně nachází. Jednalo se bytový dům v Brně,“ vylíčila policejní mluvčí z Vysočiny Dana Čírtková.

Jihlavští policejní operátoři proto ihned kontaktovali své kolegy v Brně, kteří do bytu okamžitě vyslali hlídky. Na místo policisté dorazili doslova na poslední chvíli.

„Při cestě k bytu se prostřednictvím radiostanice dozvěděli, že by žena měla mít uvázaný provaz kolem krku. Zpoza dveří bylo slyšet sípavé zvuky. Nebylo tedy na co čekat, policisté vykopli dveře a vtrhli do bytu právě včas, aby mohli visící ženu podepřít a odříznout,“ popsal policejní mluvčí z Brna Pavel Šváb.

Poté hlídky zjistily, že hovor s matkou nešťastné ženy je stále aktivní. Mohli ji proto obratem potvrdit, že vše dobře dopadlo. Na místo přivolali zdravotníky, kteří se o ženu vzhledem k jejímu psychickému stavu postarali.