Řidič policistům zběsile ujížděl i přes pole, zastavil jej až vinohrad

9:18

Dramatickou honičku zažili hodonínští policisté, když si všimli auta, které najednou nečekaně zrychlilo, jakmile se s jejich vozem míjelo. Hlídka proto okamžitě vyrazila za ním, a to i terénem mimo vozovku přes pole, kde se jej pokusili před dalším úprkem zastavit nárazem do boku automobilu, ani to ale nepomohlo. Jízda skončila až ve vinohradu.