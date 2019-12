K čemu sloužil tajemný kryt v centru Znojma, hledali i v archivech CIA

K objevu podzemního krytu pod Daunovým palácem na Masarykově náměstí, o němž neměla většina lidí donedávna ani tušení, dopomohl internet. Konkrétně to, že Znojemská Beseda potřebovala posílit internetové připojení, aby odbavování na pokladnách zvládala rychleji, a tak její pracovníci hledali možnosti vedení optického kabelu v podzemních chodbách.



To, že je pod Daunovým palácem kryt v takovém rozsahu, je překvapilo. Stejně tak jeho dochované vybavení: elektroinstalace, větrací přístroje, sociální zařízení. „Zkrátka se tam dalo plnohodnotně přežívat. Je tam dokonce i funkční vodní nádrž s úplně křišťálovou vodou,“ popisuje šéf Besedy František Koudela.

Prostor je rozdělen na kryt a přilehlé chodby. Přesnou lokalizaci má ještě do konce roku určit 3D sken. Město už avizovalo, že na to vyčlení peníze. „Necháme prostory nejen zmapovat, ale také zpracovat statický posudek, 3D model a celkovou studii zahrnující nutné bezpečnostní úpravy za účelem zpřístupnění pro veřejnost,“ potvrdil místostarosta města Jakub Malačka (ČSSD).

Podle Koudely se dá ale už nyní říct, že chodby jsou v dobrém stavu, vybetonované a zpevněné, což se nejspíš provedlo v 70. letech.

„Jsou tam i dvě nebo tři obrovské výtahové šachty. Je zajímavé, že si toho nikdo nevšiml. Skenováním zjistíme, kde přesně na náměstí jsou. Navazují na část krytu, který se využíval za 2. světové války zřejmě jako protiletadlový, později jako kryt civilní obrany. Je tam zachováno i zábradlí z první republiky, scházelo se jím přímo z náměstí. Těch vstupů ale bude spousta, to právě teď zjistíme,“ líčí Koudela.



Předtím, než Beseda nález oznámila, pátrala po účelu krytu. Podařilo se sice najít pamětníky, ale o krytu věděli jen dva lidé z ochrany civilního obyvatelstva, co měli dostávat instrukce z Prahy. Po sametové revoluci se ale mapy a další dokumenty měly skartovat.

Lidé z Besedy pátrali dokonce v archivech CIA. K těm se dostali úplnou náhodou. „Rozhodili jsme sítě na všechny strany, přes státní archiv, muzeum i armádu. Našli jsme docela dost všeobecných informací, že pravděpodobně spadá do období kubánské krize. To koresponduje i s archivem CIA. Je to minimálně zajímavé, ale ještě nemáme stoprocentní potvrzení od některých pamětníků, vycházíme z archivních dokumentů spojených s tou dobou,“ dodává ředitel Besedy, která tak dál pátrá – a už ví, že některé detaily a zajímavosti odkryje až při otevření krytu veřejnosti.

To by se mohlo povést už v příštím roce. Prohlídka pravděpodobně nebude součástí stávajících tras podzemí, ale extra trasou, která by měla charakter adrenalinových cest a byla by otevřená nejspíš jen pár dnů v týdnu na objednávku.

Znojemské podzemí bylo využívané už od středověku: