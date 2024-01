V paneláku hrozil výbuch, muž řezal flexou připojený plynový sporák

„Kolegové okamžitě uzavřeli přívod plynu a upozornili muže na to, že mohl v osmipodlažním domě způsobit i výbuch. On ale nevybíravě odvětil, že je mu to úplně jedno a že v bytě rozřeže všechno,“ uvedl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Strážníci kvůli posouzení zdravotního stavu padesátníka přivolali záchranáře. Na místo přijela také plynárenská pohotovost i republikoví policisté pro podezření ze spáchání trestného činu.

„Případ vyšetřujeme kvůli poškození plynového potrubí. Může se jednat o trestný čin obecného ohrožení,“ informoval policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Na muže, který má zřejmě psychické problémy, přivolal strážníky jeho soused, protože mu údajně bezdůvodně urputně tloukl na dveře a držel prst na zvonku. „Volající měl doma malé děti a podobná scéna se podle něj opakovala už poněkolikáté,“ doplnil Ghanem.

Hlídka na místě našla byt muže snadno. Měl totiž nápadně poškozené dveře. Podle svých slov si je padesátník rozbil sám sekerou.