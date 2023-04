Z plechů radniční věže vyrábí mincovna repliky historického platidla

Radniční věž ve Znojmě, dominanta města, prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Když dělníci sundali několik set let staré plechy ze střechy, neodvezly je do šrotu, ale zamířily rovnou do mincovny, kde se promění v repliku původního znojemského peníze.