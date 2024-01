V Brně dostaví části okruhu, plány jiných měst zahrnují bazén i koupaliště

Postaví sanatorium, obnoví S-centrum V posledním roce vlády se současné jihomoravské hejtmanství pustí do své největší investice. Odstartuje totiž stavbu Sanatoria Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku za 784 milionů korun. Od státu na něj získalo dotaci ve výši 289 milionů, ve vlastním rozpočtu má na letošek pro tento projekt vyčleněných 180 milionů. Zároveň může využít půlmiliardový úvěr. Na obnovu hodonínského domova pro seniory S-centrum, který v roce 2021 poničilo tornádo, dá kraj letos 200 milionů. Významné investice jsou v plánu také ve školství. Budova Střední průmyslové školy chemické v Pionýrské ulici v Brně se dočká opravy, střední škola v Charbulově ve stejném městě dostane přístavbu a na Střední škole zahradnické v Rajhradě se těší na rekonstrukci výukového skleníku. Projekty vyjdou na téměř čtvrt miliardy. V kyjovské nemocnici dojde k rekonstrukci gynekologicko-porodního pavilonu za 35 milionů. Největší objem peněz pošle hejtmanství stejně jako v předchozích letech do dopravy, na niž v rozpočtu vyčlenilo 5,4 miliardy. Z toho 1,85 miliardy spolknou opravy krajských silnic. „To je nejvíc, kolik jsme kdy na začátku roku měli připraveno,“ podotýká hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Kraj vkročil do letoška s plánovanými příjmy 37,4 miliardy a výdaji 38 miliard. Oproti minulosti jsou sumy výrazně vyšší, protože rozpočet tentokrát obsahuje příspěvky ze státního rozpočtu, jež hejtmanství neovlivní.